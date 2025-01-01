CLKernelCreate

Создает точку входа в программу OpenCL и возвращает хендл на неё.

int CLKernelCreate(

int program,

const string kernel_name

);

Параметры

program

[in] Хендл на объект программы OpenCL.

kernel_name

[in] Имя функции кернел, то есть имя точки входа в соответствующей OpenCL-программе, с которой начинается выполнение.

Возвращаемое значение

Хендл на объект OpenCL при успешном выполнении. В случае ошибки возвращает -1. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

Примечание

На данный момент предусмотрены следующие коды ошибок: