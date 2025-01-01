Справочник MQL5Работа с OpenCLCLKernelCreate
CLKernelCreate
Создает точку входа в программу OpenCL и возвращает хендл на неё.
int CLKernelCreate(
Параметры
program
[in] Хендл на объект программы OpenCL.
kernel_name
[in] Имя функции кернел, то есть имя точки входа в соответствующей OpenCL-программе, с которой начинается выполнение.
Возвращаемое значение
Хендл на объект OpenCL при успешном выполнении. В случае ошибки возвращает -1. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
Примечание
На данный момент предусмотрены следующие коды ошибок:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - невалидный хендл OpenCL-программы,
- ERR_INVALID_PARAMETER - невалидный строковой параметр,
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - имя кернела содержит более 127 символов,
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - внутренняя ошибка при создании объекта OpenCL.