Работа с OpenCLCLKernelCreate 

CLKernelCreate

Создает точку входа в программу OpenCL и возвращает хендл на неё.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // хендл на объект OpenCL
   const string  kernel_name     // имя кернела
   );

Параметры

program

[in]  Хендл на объект программы OpenCL.

kernel_name

[in]  Имя функции кернел, то есть имя точки входа в соответствующей OpenCL-программе, с которой начинается выполнение.

Возвращаемое значение

Хендл на объект OpenCL при успешном выполнении. В случае ошибки возвращает -1. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

Примечание

На данный момент предусмотрены следующие коды ошибок:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - невалидный хендл OpenCL-программы,
  • ERR_INVALID_PARAMETER - невалидный строковой параметр,
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - имя кернела содержит более 127 символов,
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - внутренняя ошибка  при создании объекта OpenCL.