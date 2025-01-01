//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- в цикле по списку всех ордеров на счёте

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- получаем тикет ордера в списке по индексу цикла

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- получаем тип ордера и выводим заголовок для списка строковых свойств выбранного ордера

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("String properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- распечатываем под заголовком все строковые свойства выбранного ордера

OrderPropertiesStringPrint(13);

}

/*

результат:

String properties of an active pending order Sell Limit #2813781342:

Comment: Test OrderGetString

Symbol: EURUSD

External ID:

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал строковые свойства выбранного ордера |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesStringPrint(const uint header_width=0)

{

//--- выводим в журнал комментарий

OrderPropertyPrint("Comment:", header_width, ORDER_COMMENT);



//--- выводим в журнал символ, по которому выставлен ордер

OrderPropertyPrint("Symbol:", header_width, ORDER_SYMBOL);



//--- выводим в журнал идентификатор ордера во внешней системе

OrderPropertyPrint("External ID:", header_width, ORDER_EXTERNAL_ID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал значение строкового свойства ордера |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING property)

{

string value="";

if(!OrderGetString(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает описание типа ордера |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type: "+(string)type);

}

}