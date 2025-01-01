ДокументацияРазделы
ChartSymbol

Возвращает имя символа указанного графика.

string  ChartSymbol(
   long  chart_id=0      // идентификатор графика
   );

Параметры

chart_id=0

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

Возвращаемое значение

Если графика не существует, то возвращается пустая строка.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим символ текущего графика и выведем полученное значение в журнал
   string chart_symbol = ChartSymbol();
   Print("Current chart symbol: "chart_symbol);
   
//--- возьмём идентификатор существующего графика (в данном случае текущего)
   long chart_id=ChartID();
   chart_symbol=ChartSymbol(chart_id);
   PrintFormat("Chart symbol with ID %I64d: %s"chart_idchart_symbol);
 
//--- зададим случайный идентификатор графика при получении символа
   chart_symbol = ChartSymbol(1234567890);
   if(chart_symbol=="")
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart symbol with ID 1234567890: "chart_symbol);
   /*
   результат:
   Current chart symbolGBPUSD
   Chart symbol with ID 132966427583395104GBPUSD
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }

