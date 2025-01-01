ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Работа с OpenCL 

CLBufferFree

Удаляет буфер OpenCL.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // хендл на буфер OpenCL
   );

Параметры

buffer

[in]  Хендл на буфер OpenCL.

Возвращаемое значение

Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().