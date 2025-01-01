Справочник MQL5Работа с OpenCLCLBufferFree
CLBufferFree
Удаляет буфер OpenCL.
void CLBufferFree(
Параметры
buffer
[in] Хендл на буфер OpenCL.
Возвращаемое значение
Нет. В случае внутренней ошибки изменяется значение _LastError. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().