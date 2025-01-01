ДокументацияРазделы
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer.

bool  SignalInfoSetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // идентификатор свойства
   long                         value            // значение свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства настроек копирования торгового сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

value

[in]  Значение свойства настроек копирования торгового сигнала.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного изменения свойства, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().