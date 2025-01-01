- Типы матриц и векторов
- Инициализация
- Манипуляции
- Операции
- Произведения
- Преобразования
- Статистика
- Характеристики
- Анализ структурных свойств
- Решения
- Машинное обучение
- OpenBLAS
Матрицы и векторы
Матрица — двумерный массив чисел типа double, float или complex.
Вектор — одномерный массив чисел типа double, float или complex. При этом у вектора нет признака, какой он — вертикальный или горизонтальный. Определяется из контекста использования, например, векторная операция Dot предполагает, что левый вектор — горизонтальный, правый вектор — вертикальный. Если нужна совершенная определённость, то можно использовать матрицы с одной строкой или одной колонкой, но как правило, в этом нет необходимости.
У матриц и векторов память под данные распределяется динамически. Фактически, матрицы и векторы являются объектами, которые имеют определённые свойства, такие как тип содержащихся данных и размеры. Свойства матриц и векторов могут быть получены при помощи методов, например, vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() и т.д. При этом любая размерность может быть изменена.
При создании и инициализации матриц используются так называемые статические методы (это как статические методы класса), например: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix::Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().
На данный момент операции над матрицами и векторами не предполагают использования типа данных комплекса — в этом направлении работа ещё не закончена.
В MQL5 реализована поддержка передачи матриц и векторов в DLL. Это позволяет импортировать функции, использующие этот тип данных, из внешних библиотек.
Матрицы и векторы передаются в DLL в виде указателя на буфер. Например, для передачи матрицы типа float, соответствующий параметр экспортируемой из DLL-функции должен принимать указатель на буфер с типом float.
#import "mmlib.dll"
extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)
Для правильной обработки матриц и векторов, кроме их буферов, следует передавать их размеры.
Ниже перечислены все методы матриц и векторов в алфавитном порядке.
Функция
Действие
Категория
Вычисляет значения функции активации и записывает в переданный вектор/матрицу
Возвращает индекс максимального значения
Возвращает индекс минимального значения
Возвращает отсортированный индекс
Копирует матрицу, вектор или массив с автоматическим преобразованием
Вычисляет средневзвешенное значение значений матрицы/вектора
Вычисляет разложение Холецкого
Ограничивает элементы матрицы/вектора заданным диапазоном допустимых значений
Возвращает вектор-столбец. Записывает вектор в указанный столбец
Возвращает количество столбцов в матрице
Сравнивает элементы двух матриц/векторов с заданной точностью
Сравнивает элементы двух матриц/векторов на совпадение с точностью значащих цифр
Вычисляет условное число матрицы
Возвращает дискретную линейную свертку двух векторов
Возвращает копию заданной матрицы/вектора
Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один
Получает в вектор данные указанного буфера указанного индикатора в указанном количестве
Получает в матрицу или вектор исторические серии структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве
Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick
Получает в матрицу или вектор тики из структуры MqlTick в указанном диапазоне дат
Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона (линейный коэффициент корреляции)
Вычисляет кросс-корреляцию двух векторов
Вычисляет ковариационную матрицу
Возвращает кумулятивное произведение элементов матрицы/вектора, включая элементы вдоль заданной оси
Возвращает кумулятивную сумму элементов матрицы/вектора, включая элементы вдоль заданной оси
Вычисляет значения производной активационной функции и записывает в переданный вектор/матрицу
Вычисляет детерминант квадратной невырожденной матрицы
Извлекает диагональ или строит диагональную матрицу
Скалярное произведение двух векторов
Вычисляет собственные значения и правые собственные векторы квадратной матрицы
Вычисляет собственные значения общей матрицы
Возвращает матрицу с единицами на диагонали и нулями в других местах
Заполняет существующую матрицу или вектор заданным значением
Позволяет обращаться к элементу матрицы через один индекс вместо двух
Создает и возвращает новую матрицу, заполненную заданным значением
Oбщее матричное произведение двух матриц (General Matrix Multiply)
Возвращает количество NaN значений в матрице/векторе
Горизонтальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=0
Создает единичную матрицу указанного размера
Инициализация матрицы или вектора
Внутреннее произведение двух матриц
Вычисляет (мультипликативную) обратную квадратной невырожденной матрицы методом Жордана-Гаусса
Возвращает произведение Кронекера двух матриц, матрицы и вектора, вектора и матрицы или двух векторов
Вычисляет вектор/матрицу с рассчитанными значениями линейной регрессии
Вычисляет значения функции потерь и записывает в переданный вектор/матрицу
Возвращает решение линейных алгебраических уравнений по методу наименьших квадратов (для неквадратных или вырожденных матриц)
LU-факторизация матрицы как произведения нижней треугольной матрицы и верхней треугольной матрицы
Факторизация LUP с частичной перестановкой, которая относится к разложению LU только с перестановкой строк: PA=LU
Матричное произведение двух матриц
Возвращает максимальное значение в матрице/векторе
Вычисляет среднее арифметическое значений элементов
Вычисляет медиану элементов матрицы/вектора
Возвращает минимальное значение в матрице/векторе
Возвращает норму матрицы или вектора
Создает и возвращает новую матрицу, заполненную единицами
Вычисляет внешнее произведение двух матриц или двух векторов
Возвращает указанный процентиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси
Вычисляет псевдообратную матрицу методом Мура-Пенроуза
Возводит квадратную матрицу в целочисленную степень
Возвращает произведение элементов матрицы/вектора, которое также может быть выполнено для заданной оси
Возвращает диапазон значений матрицы/вектора или заданной оси матрицы
Вычисляет qr-факторизацию матрицы
Возвращает указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси
Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.
Возвращает ранг матрицы с помощью метода Гаусса
Вычисляет регрессионную метрику как ошибку отклонения от линии регрессии, построенной на указанном массиве данных
Изменение формы матрицы без изменения ее данных
Возвращает новую матрицу с измененной формой и размером
Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку
Возвращает количество строк в матрице
Устанавливает значение для элемента вектора по указанному индексу
Возвращает размер вектора
Вычисляет знак и логарифм определителя матрицы
Решает линейное матричное уравнение или систему линейных алгебраических уравнений
Сортировка по месту
Вычисляет спектр матрицы как набор ее собственных значений из произведения AT*A
Разделение матрицы на несколько подматриц
Возвращает стандартное отклонение значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль заданной оси
Возвращает сумму элементов матрицы/вектора, которая также может быть выполнена для заданной оси (осей)
Сингулярное разложение значений
Меняет местами столбцы в матрице
Меняет местами строки в матрице
Возвращает сумму по диагоналям матрицы
Транспонирует (меняет оси местами) и возвращает измененную матрицу
Строит матрицу с единицами на заданной и ниже диагоналях и нулями в других местах
Возвращает копию матрицы с обнуленными элементами над k-й диагональю. Нижнетреугольная матрица
Возвращает копию матрицы с обнуленными элементами ниже k-й диагонали. Верхнетреугольная матрица
Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора
Вертикальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=1
Создает и возвращает новую матрицу, заполненную нулями