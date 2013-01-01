|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- параметры для получения данных из терминала
input string InpSymbolName="EURJPY"; // валютная пара
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // таймфрейм
input int InpMAPeriod=10; // период сглаживания
input int InpMAShift=0; // смещение индикатора
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // тип сглаживания
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // тип цены
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных
//--- параметры для записи данных в файл
input string InpFileName="MA.csv"; // имя файла
input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double ma_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- получим хэндл индикатора MA
ResetLastError();
int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- не удалось получить хэндл индикатора
PrintFormat("Ошибка получения хэндла индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- находимся в цикле, пока индикатор не рассчитает все свои значения
while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
Sleep(20); // задержка, чтобы индикатор успел вычислить свои значения
PrintFormat("В файл будут записаны значения индикатора, начиная с %s",TimeToString(InpDateStart));
//--- скопируем значения индикатора
ResetLastError();
if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- скопируем время появления соответствующих баров
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- получим размер буфера
size=ArraySize(ma_buff);
//--- освободим память, занимаемую индикатором
IndicatorRelease(ma_handle);
//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);
PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- сначала запишем размер выборки данных
FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
//--- запишем время и значения индикатора в файл
for(int i=0;i<size;i++)
{
FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
}
//--- закрываем файл
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
}