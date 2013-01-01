ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Файловые операцииFileWriteDouble 

FileWriteDouble

Записывает в бинарный файл значение параметра типа double с текущего положения файлового указателя.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // handle файла
   double  value            // значения для записи
   );

Параметры

file_handle

[in]  Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().

value

[in]  Значение типа double.

Возвращаемое значение

В случае удачи функция возвращает количество записанных байт (в данном случае sizeof(double)=8). Файловый указатель перемещается на это же количество байт.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- параметры для получения данных из терминала
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // валютная пара
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // таймфрейм
input int                InpMAPeriod=10;                   // период сглаживания
input int                InpMAShift=0;                     // смещение индикатора
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // тип сглаживания
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // тип цены
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных
//--- параметры для записи данных в файл
input string             InpFileName="MA.csv";    // имя файла
input string             InpDirectoryName="Data"// имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- получим хэндл индикатора MA
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- не удалось получить хэндл индикатора
      PrintFormat("Ошибка получения хэндла индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- находимся в цикле, пока индикатор не рассчитает все свои значения
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // задержка, чтобы индикатор успел вычислить свои значения
   PrintFormat("В файл будут записаны значения индикатора, начиная с %s",TimeToString(InpDateStart));
//--- скопируем значения индикатора
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- скопируем время появления соответствующих баров
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- получим размер буфера
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- освободим память, занимаемую индикатором
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);
      PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- сначала запишем размер выборки данных
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- запишем время и значения индикатора в файл
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- закрываем файл
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Смотри также

Вещественные типы (double, float)