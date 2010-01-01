ДокументацияРазделы
Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.

bool  IndicatorRelease(
   int       indicator_handle     // handle индикатора
   );

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Функция позволяет удалять хэндл индикатора, если он больше не нужен, и таким образом позволяет экономить память. Удаление хендла производится сразу, удаление расчетной части индикатора производится через некоторое небольшое время (если обращений к ней больше нет).

При работе в тестере стратегий функция IndicatorRelease() не выполняется.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Test_IndicatorRelease.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input int                MA_Period=15;
input int                MA_shift=0;
input ENUM_MA_METHOD     MA_smooth=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
//--- будем хранить хендл индикатора
int MA_handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- создадим хендл индикатора
   MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);
//--- удаление глобальной переменной 
   if(GlobalVariableCheck("MA_value"))
      GlobalVariableDel("MA_value");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- если глобальной переменной еще нет
   if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))
     {
      //--- получим значения индикатора на двух последних барах
      if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)
        {
         //--- динамический массив для получения значений индикатора
         double values[];
         if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)
           {
            //--- запомним в глобальной переменной значение на предпоследнем баре
            if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))
              {
               //--- освободим хэндл индикатора
               if(!IndicatorRelease(MA_handle))
                  Print("IndicatorRelease() failed. Error ",GetLastError());
               else MA_handle=INVALID_HANDLE;
              }
            else
               Print("GlobalVariableSet failed. Error ",GetLastError());
           }
        }
     }
//---
  }