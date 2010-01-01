- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorRelease
Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.
bool IndicatorRelease(
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Функция позволяет удалять хэндл индикатора, если он больше не нужен, и таким образом позволяет экономить память. Удаление хендла производится сразу, удаление расчетной части индикатора производится через некоторое небольшое время (если обращений к ней больше нет).
При работе в тестере стратегий функция IndicatorRelease() не выполняется.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+