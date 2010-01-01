//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_IndicatorRelease.mq5 |

//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- input parameters

input int MA_Period=15;

input int MA_shift=0;

input ENUM_MA_METHOD MA_smooth=MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;

//--- будем хранить хендл индикатора

int MA_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- создадим хендл индикатора

MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);

//--- удаление глобальной переменной

if(GlobalVariableCheck("MA_value"))

GlobalVariableDel("MA_value");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- если глобальной переменной еще нет

if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))

{

//--- получим значения индикатора на двух последних барах

if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- динамический массив для получения значений индикатора

double values[];

if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)

{

//--- запомним в глобальной переменной значение на предпоследнем баре

if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))

{

//--- освободим хэндл индикатора

if(!IndicatorRelease(MA_handle))

Print("IndicatorRelease() failed. Error ",GetLastError());

else MA_handle=INVALID_HANDLE;

}

else

Print("GlobalVariableSet failed. Error ",GetLastError());

}

}

}

//---

}