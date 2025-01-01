Тип string

Тип string предназначен для хранения текстовых строк. Текстовая строка представляет собой последовательность символов в формате Unicode с завершающим нулем на конце. string-переменной может быть назначена строковая константа. Строковая константа представляет собой последовательность символов Unicode, заключенную в двойные кавычки: "Это строковая константа".

Если необходимо ввести в строку двойную кавычку ("), то перед ней надо поставить символ обратной косой черты (\). В строку могут быть введены любые специальные символьные константы, перед которыми стоит символ обратной косой черты (\).

Примеры:

string svar="This is a character string";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Символ копирайта\t\x00A9");

FileWrite(handle,"эта строка содержит символ перевода строки

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

Длинные константные строки для удобства чтения исходного кода можно разбивать на части без операции сложения. Эти части при компиляции автоматически соберутся в одну длинную строку:

//--- объявим длинную константную строку

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Trade Operations Report</title>

"

"</head>";

//--- выведем в журнал константную строку

Print(HTML_head);

}

Встроенные методы типа string

Для работы со строками можно использовать строковые функции, функции конвертации и встроенные методы типа string, которые приведены в таблице:

Метод string Аналог Описание Конструктор string(const int len) Конструирует строку указанной длины string[] как для чтения, так и для записи. Индекс должен быть в пределах BufferSize() Обеспечивает доступ к элементу строки по указанному индексу static string string.Init(const int len, const ushort character); StringInit Инициализирует строку указанными символами с указанным размером void string.Fill(const ushort character); StringFill Заполняет строку указанным символом int string.Len(); StringLen Возвращает число символов в строке int string.BufferSize(); StringBufferLen Возвращает размер буфера, распределенного для строки bool string.SetLen(const int new_len); StringSetLength Устанавливает для строки указанную длину в символах bool string.Reserve(const int buffer_len); StringReserve Резервирует в памяти для строки буфер указанного размера bool string.Add(const string substring); StringAdd Присоединяет указанную подстроку с конца int string.Concatenate(const scalar val1, const scalar val2...); StringConcatenate Формирует строку из переданных параметров array string.Split(const ushort separator, const bool long_separator); StringSplit Вовращает массив строк по заданному разделителю int string.Compare(const string str, const bool case_sensivity); StringCompare Сравнивает с указанной строкой и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй string string.Substr(const int start_pos, const int len); StringSubstr Извлекает подстроку c указанной позиции int string.Find(const string substr, const int pos); StringFind Возвращает номер позиции, с которой начинается искомая подстрока void string.ToLower(); StringToLower Преобразует все символы в строчные (маленькие) void string.ToUpper(); StringToUpper Преобразует все символы в прописные (большие) int string.TrimLeft(); StringTrimLeft Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции слева int string.TrimRight() StringTrimRight Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции справа void string.Double(const double var, const int digits=8); DoubleToString Преобразует строку в число типа double void string.Enum(const enum value); EnumToString Преобразование значения перечисления любого типа в строку void string.Integer(const int value, const int str_len=0, const ushort fill=' '); IntegerToString Преобразует строку в число типа long void string.CharArray(const uchar array[], const int start_pos=0, const int len=-1, const uint cp=CP_ACP); CharArrayToString Преобразует часть массива типа uchar в строку void string.ShortArray(const ushort array[], const int start_pos=0, const int len=-1); ShortArrayToString Копирует часть массива типа ushort в строку void string.Time(const datetime dt,const int mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES); TimeToString Преобразование значение datetime в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi". void string.Format(const string format_str); StringFormat Форматирует полученные параметры в строку

Смотри также

Преобразование данных, Строковые функции, FileOpen, FileReadString, FileWriteString