Тип string
Тип string предназначен для хранения текстовых строк. Текстовая строка представляет собой последовательность символов в формате Unicode с завершающим нулем на конце. string-переменной может быть назначена строковая константа. Строковая константа представляет собой последовательность символов Unicode, заключенную в двойные кавычки: "Это строковая константа".
Если необходимо ввести в строку двойную кавычку ("), то перед ней надо поставить символ обратной косой черты (\). В строку могут быть введены любые специальные символьные константы, перед которыми стоит символ обратной косой черты (\).
Примеры:
|
string svar="This is a character string";
Длинные константные строки для удобства чтения исходного кода можно разбивать на части без операции сложения. Эти части при компиляции автоматически соберутся в одну длинную строку:
|
//--- объявим длинную константную строку
Встроенные методы типа string
Для работы со строками можно использовать строковые функции, функции конвертации и встроенные методы типа string, которые приведены в таблице:
|
Метод string
|
Аналог
|
Описание
|
Конструктор string(const int len)
|
|
Конструирует строку указанной длины
|
string[] как для чтения, так и для записи. Индекс должен быть в пределах BufferSize()
|
|
Обеспечивает доступ к элементу строки по указанному индексу
|
static string string.Init(const int len, const ushort character);
|
Инициализирует строку указанными символами с указанным размером
|
void string.Fill(const ushort character);
|
Заполняет строку указанным символом
|
int string.Len();
|
Возвращает число символов в строке
|
int string.BufferSize();
|
Возвращает размер буфера, распределенного для строки
|
bool string.SetLen(const int new_len);
|
Устанавливает для строки указанную длину в символах
|
bool string.Reserve(const int buffer_len);
|
Резервирует в памяти для строки буфер указанного размера
|
bool string.Add(const string substring);
|
Присоединяет указанную подстроку с конца
|
int string.Concatenate(const scalar val1, const scalar val2...);
|
Формирует строку из переданных параметров
|
array string.Split(const ushort separator, const bool long_separator);
|
Вовращает массив строк по заданному разделителю
|
int string.Compare(const string str, const bool case_sensivity);
|
Сравнивает с указанной строкой и возвращает 1, если первая строка больше второй; 0 - если строки равны; -1 (минус один) - если первая строка меньше второй
|
string string.Substr(const int start_pos, const int len);
|
Извлекает подстроку c указанной позиции
|
int string.Find(const string substr, const int pos);
|
Возвращает номер позиции, с которой начинается искомая подстрока
|
void string.ToLower();
|
Преобразует все символы в строчные (маленькие)
|
void string.ToUpper();
|
Преобразует все символы в прописные (большие)
|
int string.TrimLeft();
|
Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции слева
|
int string.TrimRight()
|
Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции справа
|
void string.Double(const double var, const int digits=8);
|
Преобразует строку в число типа double
|
void string.Enum(const enum value);
|
Преобразование значения перечисления любого типа в строку
|
void string.Integer(const int value, const int str_len=0, const ushort fill=' ');
|
Преобразует строку в число типа long
|
void string.CharArray(const uchar array[], const int start_pos=0, const int len=-1, const uint cp=CP_ACP);
|
Преобразует часть массива типа uchar в строку
|
void string.ShortArray(const ushort array[], const int start_pos=0, const int len=-1);
|
Копирует часть массива типа ushort в строку
|
void string.Time(const datetime dt,const int mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES);
|
Преобразование значение datetime в строку формата "yyyy.mm.dd hh:mi".
|
void string.Format(const string format_str);
|
Форматирует полученные параметры в строку
