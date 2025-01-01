ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXInputSet 

DXInputSet

Устанавливает входные параметры шейдера.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // хендл на графический контекст
   const void&  data        // данные для установки  
   );

Параметры

input

[in]  Хендл входных параметров шейдера, полученного в DXInputCreate().

data

[in]  Данные для установки входных параметров шейдера.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().