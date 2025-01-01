- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Операции с графиками
Функции для установки свойств графика (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) являются асинхронными и служат для отправки графику команд на изменение. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Изменение свойств графика производится в процессе обработки очереди событий данного графика.
По этой причине не следует ожидать немедленного обновления графика после вызова асинхронных функций. Для принудительного обновления внешнего вида и свойств графика используйте функцию ChartRedraw().
|
Функция
|
Действие
|
Применяет к указанному графику шаблон из указанного файла
|
Сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем
|
Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор
|
Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y
|
Преобразует координаты X и Y графика в значения время и цена
|
Открывает новый график с указанным символом и периодом
|
Закрывает указанный график
|
Возвращает идентификатор первого графика клиентского терминала
|
Возвращает идентификатор графика, следующего за указанным
|
Возвращает имя символа указанного графика
|
Возвращает значение периода указанного графика
|
Вызывает принудительную перерисовку указанного графика
|
Задает значение типа double соответствующего свойства указанного графика
|
Задает значение целочисленного типа (datetime, int, color, bool или char) соответствующего свойства указанного графика
|
Задает значение типа string соответствующего свойства указанного графика
|
Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика
|
Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства указанного графика
|
Возвращает строковое значение соответствующего свойства указанного графика
|
Осуществляет сдвиг указанного графика на указанное количество баров относительно указанной позиции графика
|
Возвращает идентификатор текущего графика
|
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом.
|
Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем
|
Возвращает хэндл индикатора с указанным коротким именем на указанном окне графика
|
Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окне графика.
|
Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика.
|
Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт, скрипт, объект или индикатор
|
Возвращает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Возвращает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Возвращает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт
|
Меняет значения символа и периода указанного графика
|
Делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от указанного расширения