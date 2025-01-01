Операции с графиками

Функции для установки свойств графика (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) являются асинхронными и служат для отправки графику команд на изменение. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Изменение свойств графика производится в процессе обработки очереди событий данного графика.

По этой причине не следует ожидать немедленного обновления графика после вызова асинхронных функций. Для принудительного обновления внешнего вида и свойств графика используйте функцию ChartRedraw().