Функции для установки свойств графика (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) являются асинхронными и служат для отправки графику команд на изменение. При успешном выполнении этих функций команда попадает в общую очередь событий графика. Изменение свойств графика производится в процессе обработки очереди событий данного графика.

По этой причине не следует ожидать немедленного обновления графика после вызова асинхронных функций. Для принудительного обновления внешнего вида и свойств графика используйте функцию ChartRedraw().

Функция

Действие

ChartApplyTemplate

Применяет к указанному графику шаблон из указанного файла

ChartSaveTemplate

Сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем

ChartWindowFind

Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор

ChartTimePriceToXY

Преобразует координаты графика из представления время/цена в координаты по оси X и Y

ChartXYToTimePrice

Преобразует координаты  X и Y графика в значения время и цена

ChartOpen

Открывает новый график с указанным символом и периодом

ChartClose

Закрывает указанный график

ChartFirst

Возвращает идентификатор первого графика клиентского терминала

ChartNext

Возвращает идентификатор графика, следующего за указанным

ChartSymbol

Возвращает имя символа указанного графика

ChartPeriod

Возвращает значение периода указанного графика

ChartRedraw

Вызывает принудительную перерисовку указанного графика

ChartSetDouble

Задает значение типа double соответствующего свойства указанного графика

ChartSetInteger

Задает значение целочисленного типа (datetime, int, color, bool или char) соответствующего свойства указанного графика

ChartSetString

Задает значение типа string соответствующего свойства указанного графика

ChartGetDouble

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика

ChartGetInteger

Возвращает целочисленное значение соответствующего свойства указанного графика

ChartGetString

Возвращает строковое значение соответствующего свойства указанного графика

ChartNavigate

Осуществляет сдвиг указанного графика на указанное количество баров относительно указанной позиции графика

ChartID

Возвращает идентификатор текущего графика

ChartIndicatorAdd

Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом.

ChartIndicatorDelete

Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем

ChartIndicatorGet

Возвращает хэндл индикатора с указанным коротким именем на указанном окне графика

ChartIndicatorName

Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окне графика.

ChartIndicatorsTotal

Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика.

ChartWindowOnDropped

Возвращает номер подокна графика, на которое брошен мышкой данный эксперт, скрипт, объект или индикатор

ChartPriceOnDropped

Возвращает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

ChartTimeOnDropped

Возвращает временную координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

ChartXOnDropped

Возвращает координату по оси X, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

ChartYOnDropped

Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт

ChartSetSymbolPeriod

Меняет значения символа и периода указанного графика

ChartScreenShot

Делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от указанного расширения