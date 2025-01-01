- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы.
int TerminalInfoInteger(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Возвращаемое значение
Значение типа int.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+