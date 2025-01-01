ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Проверка состоянияTerminalInfoInteger 

TerminalInfoInteger

Возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем номер билда запущенного терминала и его признак "64-битный терминал"
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- распечатаем в журнале полученные данные для терминала
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
   результат:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }