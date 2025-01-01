ДокументацияРазделы
MathRound

Возвращает значение, округленное до ближайшего целого числа указанного числового значения.

double  MathRound(
   double  value      // округляемое значение
   );

Параметры

value

[in]  Числовая величина для округления.

Возвращаемое значение

Значение, округленное до ближайшего целого числа.

Примечание

Вместо функции MathRound() можно использовать функцию round().

 

Пример:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявляем переменные для преобразования
   double value=0;                     // вещественное число для MathRound-преобразования
   int    round_value=0;               // сюда получаем результат
//--- в цикле по количеству десятичных приращений вещественного числа
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- увеличиваем значение вещественного числа,
      //--- получаем числовое значение, округленное до ближайшего целого числа 
      //--- и выводим в журнал контрольные значения
      value+=0.1;
      round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
      /*
      результат:
      value0.1round value0
      value0.2round value0
      value0.3round value0
      value0.4round value0
      value0.5round value1
      value0.6round value1
      value0.7round value1
      value0.8round value1
      value0.9round value1
      value1.0round value1
      value1.1round value1
      value1.2round value1
      value1.3round value1
      value1.4round value1
      value1.5round value2
      value1.6round value2
      value1.7round value2
      value1.8round value2
      value1.9round value2
      value2.0round value2
      value2.1round value2
      value2.2round value2
      value2.3round value2
      value2.4round value2
      value2.5round value3
      value2.6round value3
      value2.7round value3
      value2.8round value3
      value2.9round value3
      value3.0round value3
      value3.1round value3
      */
     }
  }