|
#define VALUES_TOTAL 31
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- объявляем переменные для преобразования
double value=0; // вещественное число для MathRound-преобразования
int round_value=0; // сюда получаем результат
//--- в цикле по количеству десятичных приращений вещественного числа
for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)
{
//--- увеличиваем значение вещественного числа,
//--- получаем числовое значение, округленное до ближайшего целого числа
//--- и выводим в журнал контрольные значения
value+=0.1;
round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
/*
результат:
value: 0.1, round value: 0
value: 0.2, round value: 0
value: 0.3, round value: 0
value: 0.4, round value: 0
value: 0.5, round value: 1
value: 0.6, round value: 1
value: 0.7, round value: 1
value: 0.8, round value: 1
value: 0.9, round value: 1
value: 1.0, round value: 1
value: 1.1, round value: 1
value: 1.2, round value: 1
value: 1.3, round value: 1
value: 1.4, round value: 1
value: 1.5, round value: 2
value: 1.6, round value: 2
value: 1.7, round value: 2
value: 1.8, round value: 2
value: 1.9, round value: 2
value: 2.0, round value: 2
value: 2.1, round value: 2
value: 2.2, round value: 2
value: 2.3, round value: 2
value: 2.4, round value: 2
value: 2.5, round value: 3
value: 2.6, round value: 3
value: 2.7, round value: 3
value: 2.8, round value: 3
value: 2.9, round value: 3
value: 3.0, round value: 3
value: 3.1, round value: 3
*/
}
}