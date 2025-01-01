- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookAdd
Обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту, а также производит подписку на получение извещений об изменении указанного стакана.
|
bool MarketBookAdd(
Параметры
symbol
[in] Имя символа, чей стакан цен предполагается использовать в данном эксперте или скрипте.
Возвращаемое значение
Значение true в случае успешного открытия, иначе false.
Примечание
Обычно, эта функция должна вызываться из функции OnInit() или в конструкторе класса. Для обработки приходящих извещений в программе эксперта должна присутствовать функция void OnBookEvent(string& symbol).
Пример:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Смотри также