//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем идентификатор самого первого графика, открытого в клиентском терминале

long chart_id= ChartFirst();



//--- по полученному идентификатору дополнительно получаем символ и период графика

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

ENUM_TIMEFRAMES period = ChartPeriod(chart_id);



//--- выведем в журнал описание первого графика клиентского терминала

PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s", chart_id, symbol, StringSubstr(EnumToString(period), 7));

/*

результат:

ID of the first chart of the client terminal: 133246248352168440, chart symbol: EURUSD, chart period: M1

*/

}