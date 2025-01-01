ДокументацияРазделы
Возвращает идентификатор первого графика клиентского терминала.

long  ChartFirst();

Возвращаемое значение

Идентификатор графика.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем идентификатор самого первого графика, открытого в клиентском терминале
   long            chart_idChartFirst();
   
//--- по полученному идентификатору дополнительно получаем символ и период графика
   string          symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   ENUM_TIMEFRAMES period  = ChartPeriod(chart_id);
   
//--- выведем в журнал описание первого графика клиентского терминала
   PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s"chart_idsymbolStringSubstr(EnumToString(period), 7));
   /*
   результат:
   ID of the first chart of the client terminal133246248352168440chart symbolEURUSDchart periodM1
   */
  }