Выполняет переход к следующей записи в результате запроса.

bool  DatabaseRead(
   int  request      // хендл запроса, полученный в DatabasePrepare
   );

Параметры

request

[in]  Хендл запроса, который получен в DatabasePrepare().

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – внутренняя ошибка базы данных;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – невалидный хендл базы данных;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  ошибка выполнения запроса;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    – таблицы не существует (не является ошибкой, нормальное завершение).

Смотри также

DatabasePrepare, DatabaseReadBind