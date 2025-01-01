Справочник MQL5Управление сигналамиSignalInfoGetDouble
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalInfoGetDouble
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double.
double SignalInfoGetDouble(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства настроек копирования торгового сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE.
Возвращаемое значение
Значение типа double указанного свойства настроек копирования торгового сигнала.