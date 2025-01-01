ДокументацияРазделы
TerminalInfoString

Функция возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы. Свойство должно быть типа string

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Возвращаемое значение

Значение типа string.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим данные операционной системы и терминала
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // наименование операционной системы пользователя
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // имя терминала
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // папка, из которой запущен терминал
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // папка, в которой хранятся данные терминала
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере
 
//--- выведем полученные данные в журнал
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }