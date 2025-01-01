//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим данные операционной системы и терминала

string os_ver = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION); // наименование операционной системы пользователя

string name = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME); // имя терминала

string path = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH); // папка, из которой запущен терминал

string data = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH); // папка, в которой хранятся данные терминала

string common = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере



//--- выведем полученные данные в журнал

PrintFormat("OS: %s

Terminal: %s

- Path: %s

- Data path: %s

- Common Data path: %s", os_ver, name, path, data, common);

/*

OS: Windows 10 build 19045

Terminal: MetaTrader 5

- Path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Data path: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5

- Common Data path: C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

*/

}