Функция возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы. Свойство должно быть типа string
|
string TerminalInfoString(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Возвращаемое значение
Значение типа string.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+