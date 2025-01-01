TimeTradeServer
Возвращает расчетное текущее время торгового сервера. В отличие от функции TimeCurrent(), расчет значения времени производится в клиентском терминале и зависит от настроек времени на компьютере пользователя. Существует 2 варианта функции.
Вызов без параметров
|
datetime TimeTradeServer();
Вызов с параметром типа MqlDateTime
|
datetime TimeTradeServer(
Параметры
dt_struct
[out] Переменная типа структуры MqlDateTime.
Возвращаемое значение
Значение типа datetime
Примечание
Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.
Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.
При работе в тестере стратегий время TimeTradeServer() моделируется в соответствии с историческими данными и всегда равно TimeCurrent().
Пример:
|
void OnStart()