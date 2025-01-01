ChartWindowFind

Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор. Существует 2 варианта функции.

1. Функция ищет на указанном графике подокно с указанным "коротким именем" индикатора (короткое имя выводится слева вверху подокна) и в случае удачи возвращает номер подокна.

int ChartWindowFind(

long chart_id,

string indicator_shortname

2. Функция должна вызываться из пользовательского индикатора и возвращает номер подокна, в котором этот индикатор работает.

int ChartWindowFind();

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

indicator_shortname

[in] Короткое имя индикатора.

Возвращаемое значение

Номер подокна в случае удачи. Ноль означает главное окно графика. В случае неудачи возвращает -1.

Примечание

Если вызывается второй вариант функции (без параметров) из скрипта или эксперта, то она возвращает -1.

Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла с исходным кодом индикатора.

Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции ChartIndicatorDelete() производится именно по короткому имени.

Пример:

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input string shortName="MACD(12,26,9)";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Сообщает номер окна графика с указанным индикатором |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetIndicatorSubWindowNumber(long chartID=0,string short_name="")

{

int window=-1;

//---

if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)

{

//--- функция вызвана из индикатора,имя не требуется

window=ChartWindowFind();

}

else

{

//--- функция вызвана из эксперта или скрипта

window=ChartWindowFind(0,short_name);

if(window==-1) Print(__FUNCTION__+"(): Error = ",GetLastError());

}

//---

return(window);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int window=GetIndicatorSubWindowNumber(0,shortName);

if(window!=-1)

Print("Индикатор "+shortName+" находится в окне №"+(string)window);

else

Print("Индикатор "+shortName+" не найден. window = "+(string)window);

}

Смотри также

ObjectCreate(), ObjectFind()