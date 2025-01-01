- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartWindowFind
Возвращает номер подокна, в котором находится индикатор. Существует 2 варианта функции.
1. Функция ищет на указанном графике подокно с указанным "коротким именем" индикатора (короткое имя выводится слева вверху подокна) и в случае удачи возвращает номер подокна.
|
int ChartWindowFind(
2. Функция должна вызываться из пользовательского индикатора и возвращает номер подокна, в котором этот индикатор работает.
|
int ChartWindowFind();
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
indicator_shortname
[in] Короткое имя индикатора.
Возвращаемое значение
Номер подокна в случае удачи. Ноль означает главное окно графика. В случае неудачи возвращает -1.
Примечание
Если вызывается второй вариант функции (без параметров) из скрипта или эксперта, то она возвращает -1.
Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла с исходным кодом индикатора.
Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции ChartIndicatorDelete() производится именно по короткому имени.
Пример:
|
#property script_show_inputs
Смотри также