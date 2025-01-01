StringConcatenate

Формирует строку из переданных параметров и возвращает размер сформированной строки. Параметры могут иметь любой тип. Количество параметров не может быть меньше 2 и не может превышать 64.

int StringConcatenate(

string& string_var,

void argument1

void argument2

...

);

Параметры

string_var

[out] Строка, которая будет сформирована в результате конкатенации.

argumentN

[in] Любые значения, разделенные запятыми. От 2 до 63 параметров любого простого типа.

Возвращаемое значение

Возвращает длину строки, сформированной путем конкатенации преобразованных в тип string параметров. Параметры преобразуются в строки по тем же правилам, что и в функциях Print() и Comment().

Пример:

void OnStart()

{

//--- объявляем и определяем переменные, участвующие в конкатенации

string text="";

string text1="This script shows how the StringConcatenate() function works.

";

string text2="This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

";

string text3="This is line number ";

int num3=3;

string text31=", the number of which is entered into the function as a separate parameter.";

string textN="

";

string text4="This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.";

int length=StringConcatenate(text, text1, text2, text3, num3, text31, textN, text4, "

Line 5 includes a real number: ", 0.12345);

Print(text, "

Length of the resulting string = ", length);



/*

Результат

This script shows how the StringConcatenate() function works.

This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

This is line number 3, the number of which is entered into the function as a separate parameter.

This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.

Line 5 includes a real number: 0.12345

Length of the resulting string = 358

*/

}

