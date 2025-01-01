- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringConcatenate
Формирует строку из переданных параметров и возвращает размер сформированной строки. Параметры могут иметь любой тип. Количество параметров не может быть меньше 2 и не может превышать 64.
int StringConcatenate(
Параметры
string_var
[out] Строка, которая будет сформирована в результате конкатенации.
argumentN
[in] Любые значения, разделенные запятыми. От 2 до 63 параметров любого простого типа.
Возвращаемое значение
Возвращает длину строки, сформированной путем конкатенации преобразованных в тип string параметров. Параметры преобразуются в строки по тем же правилам, что и в функциях Print() и Comment().
Пример:
void OnStart()
