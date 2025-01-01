ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseFinalize 

Удаляет запрос, созданный в DatabasePrepare().

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // хендл запроса, полученный в DatabasePrepare
   );

Параметры

request

[in]  Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

В случае навалидного хендла функция выставит ошибку ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Проверить ошибку можно с помощью GetLastError().

Смотри также

DatabasePrepare, DatabaseExecute