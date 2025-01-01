Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseFinalize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
Удаляет запрос, созданный в DatabasePrepare().
|
void DatabaseFinalize(
Параметры
request
[in] Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
В случае навалидного хендла функция выставит ошибку ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Проверить ошибку можно с помощью GetLastError().
Смотри также