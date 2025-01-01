- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5. Существует 3 варианта вызова.
Вызов без параметров. Терминал для подключения будет найден автоматически.
|
initialize()
Вызов с указанием пути к терминалу MetaTrader 5, к которому необходимо подключиться.
|
initialize(
Вызов с указанием пути и параметров торгового счета.
|
initialize(
Параметры
path
[in] Путь к файлу metatrader.exe или metatrader64.exe. Необязательный неименованный параметр. Указывается первым без имени параметра. Если путь не указан, модуль попытается найти исполняемый файл самостоятельно.
login=LOGIN
[in] Номер торгового счета. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться последний торговый счет.
password="PASSWORD"
[in] Пароль к торговому счету. Необязательный именованный параметр. Если пароль не указан, то автоматически подставляется сохраненный в базе терминала пароль для указанного торгового счета.
server="SERVER"
[in] Имя торгового сервера. Необязательный именованный параметр. Если сервер не указан, то автоматически подставляется сохраненный в базе терминала сервер для указанного торгового счета.
timeout=TIMEOUT
[in] Таймаут в миллисекундах, который дается на подключение. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться значение 60000 (60 секунд).
portable=False
[in] Признак запуска терминала в режиме portable. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться значение False.
Возвращаемое значение
Возвращает True в случае успешного подключения к терминалу MetaTrader 5, иначе False.
Примечание
Если потребуется, при выполнении вызова initialize() терминал MetaTrader 5 будет запущен для выполнения соединения.
Пример:
|
import MetaTrader5 as mt5
Смотри также