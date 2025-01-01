initialize

Устанавливает соединение с терминалом MetaTrader 5. Существует 3 варианта вызова.

Вызов без параметров. Терминал для подключения будет найден автоматически.

initialize()

Вызов с указанием пути к терминалу MetaTrader 5, к которому необходимо подключиться.

initialize(

path

)

Вызов с указанием пути и параметров торгового счета.

initialize(

path,

login=LOGIN,

password="PASSWORD",

server="SERVER",

timeout=TIMEOUT,

portable=False

)

Параметры

path

[in] Путь к файлу metatrader.exe или metatrader64.exe. Необязательный неименованный параметр. Указывается первым без имени параметра. Если путь не указан, модуль попытается найти исполняемый файл самостоятельно.

login=LOGIN

[in] Номер торгового счета. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться последний торговый счет.

password="PASSWORD"

[in] Пароль к торговому счету. Необязательный именованный параметр. Если пароль не указан, то автоматически подставляется сохраненный в базе терминала пароль для указанного торгового счета.

server="SERVER"

[in] Имя торгового сервера. Необязательный именованный параметр. Если сервер не указан, то автоматически подставляется сохраненный в базе терминала сервер для указанного торгового счета.

timeout=TIMEOUT

[in] Таймаут в миллисекундах, который дается на подключение. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться значение 60000 (60 секунд).

portable=False

[in] Признак запуска терминала в режиме portable. Необязательный именованный параметр. Если не указан, то будет использоваться значение False.

Возвращаемое значение

Возвращает True в случае успешного подключения к терминалу MetaTrader 5, иначе False.

Примечание

Если потребуется, при выполнении вызова initialize() терминал MetaTrader 5 будет запущен для выполнения соединения.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# установим подключение к терминалу MetaTrader 5 на указанный торговый счет

if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# выведем информацию о состоянии подключения, названии сервера и торговом счете

print(mt5.terminal_info())

# выведем информацию о версии MetaTrader 5

print(mt5.version())



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Смотри также

shutdown, terminal_info, version