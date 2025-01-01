ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Общие функцииResetLastError 

Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль.

void  ResetLastError();

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Необходимо отметить, что функция GetLastError() не обнуляет переменную _LastError. Обычно вызов функции ResetLastError() производится перед вызовом функции, после которой проверяется возникновение ошибки.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- сбрасываем код последней ошибки перед вызовом функции,
//--- так как в противном случае GetLastError() может вернуть код предыдущей ошибки
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }