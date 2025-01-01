- Alert
ResetLastError
Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль.
void ResetLastError();
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Необходимо отметить, что функция GetLastError() не обнуляет переменную _LastError. Обычно вызов функции ResetLastError() производится перед вызовом функции, после которой проверяется возникновение ошибки.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+