#property description "Скрипт на основе данных индикатора RSI выводит в окне графика"

#property description "данные о том, как часто рынок находился в зонах перекупленности"

#property description "и перепроданности в указанном промежутке времени."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input int InpMAPeriod=14; // Период скользящей средней

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены

input double InpOversoldValue=30.0; // Уровень перепроданности

input double InpOverboughtValue=70.0; // Уровень перекупленности

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // Дата начала анализа

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // Дата конца анализа

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double rsi_buff[]; // массив значений индикатора

int size=0; // размер массива

//--- получим хэндл индикатора RSI

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- не удалось получить хэндл индикатора

PrintFormat("Ошибка получения хэндла индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- находимся в цикле, пока индикатор не рассчитает все свои значения

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- выходим, если пользователь принудительно завершил работу скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- задержка, чтобы индикатор успел вычислить свои значения

Sleep(10);

}

//--- скопируем значения индикатора за определенный период

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Не удалось скопировать значения индикатора. Код ошибки = %d",GetLastError());

return;

}

//--- получим размер массива

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- отсортируем массив

ArraySort(rsi_buff);

//--- узнаем какой процент времени рынок находился в зоне перепроданности

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- узнаем какой процент времени рынок находился в зоне перекупленности

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- сформируем строки для вывода данных

string str="С "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" по "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" рынок находился:";

string str_ovb="в зоне перекупленности "+DoubleToString(ovb,2)+"% времени";

string str_ovs="в зоне перепроданности "+DoubleToString(ovs,2)+"% времени";

//--- отобразим данные на графике

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("overbought",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("oversold",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- перерисуем график

ChartRedraw(0);

//--- задержка

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Вывод комментария в левый нижний угол графика |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- создание метки

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- привязка метки к левому нижнему углу

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- изменим положение точки привязки

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- расстояние по оси X от точки привязки

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- расстояние по оси Y от точки привязки

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- текст метки

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- цвет текста

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- размер текста

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}