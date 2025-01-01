- ObjectCreate
Возвращает имя соответствующего объекта в указанном чарте, указанном подокне указанного чарта, указанного типа.
string ObjectName(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
pos
[in] Порядковый номер объекта согласно указанного фильтра по номеру подокна и типу.
sub_window=-1
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.
type=-1
[in] Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.
Возвращаемое значение
Имя объекта в случае успеха.
Примечание
Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():
- событие удаления объекта со старым именем;
- событие создания графического объекта с новым именем.
Пример:
