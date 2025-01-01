ObjectName

Возвращает имя соответствующего объекта в указанном чарте, указанном подокне указанного чарта, указанного типа.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

pos

[in] Порядковый номер объекта согласно указанного фильтра по номеру подокна и типу.

sub_window=-1

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.

type=-1

[in] Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.

Возвращаемое значение

Имя объекта в случае успеха.

Примечание

Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():

событие удаления объекта со старым именем;

событие создания графического объекта с новым именем.

Пример: