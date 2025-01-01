ДокументацияРазделы
Производит подписку на копирование указанного торгового сигнала.

bool  SignalSubscribe(
   long     signal_id     // id сигнала
   );

Параметры

signal_id

[in]  Идентификатор сигнала.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешной подписки на копирование торгового сигнала, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().