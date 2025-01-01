Справочник MQL5Управление сигналамиSignalSubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalSubscribe
Производит подписку на копирование указанного торгового сигнала.
bool SignalSubscribe(
Параметры
signal_id
[in] Идентификатор сигнала.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешной подписки на копирование торгового сигнала, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().