#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableTemp"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double value=0; // сюда будем получать значения глобальной переменной



//--- если временной глобальной переменной клиентского терминала ещё нет, значит:

//--- 1. либо программа ещё не запускалась,

//--- 2. либо была перезагрузка терминала с работающей программой

if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))

{

//--- создаём новую временную глобальную переменную клиентского терминала

if(!GlobalVariableTemp(GV_NAME))

{

Print("GlobalVariableTemp() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- устанавливаем в глобальную переменную текущую дату-время

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- получаем значение временной глобальной переменной и выводим в журнал время первого запуска программы или перезагрузки терминала

if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))

{

Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

Print("First start or starting the program after rebooting the terminal at ", TimeToString((datetime)value,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

}



//--- если временная глобальная переменная клиентского терминала уже создана, значит это перезапуск программы

else

{

//--- устанавливаем в глобальную переменную текущую дату-время

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- получаем значение временной глобальной переменной и выводим в журнал время перезапуска программы

if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))

{

Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

Print("Restarting the program at ", TimeToString((datetime)value, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

}



/*

результат при первом запуске, либо после перезагрузки терминала:

First start or starting the program after rebooting the terminal at 2024.11.29 15:03:18



результат нескольких перезапусков программы подряд:

Restarting the program at 2024.11.29 15:03:25

Restarting the program at 2024.11.29 15:03:33

Restarting the program at 2024.11.29 15:03:45

*/

}