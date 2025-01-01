|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define GV_NAME "TestGlobalVariableTemp"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
double value=0; // сюда будем получать значения глобальной переменной
//--- если временной глобальной переменной клиентского терминала ещё нет, значит:
//--- 1. либо программа ещё не запускалась,
//--- 2. либо была перезагрузка терминала с работающей программой
if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
{
//--- создаём новую временную глобальную переменную клиентского терминала
if(!GlobalVariableTemp(GV_NAME))
{
Print("GlobalVariableTemp() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- устанавливаем в глобальную переменную текущую дату-время
if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))
{
Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- получаем значение временной глобальной переменной и выводим в журнал время первого запуска программы или перезагрузки терминала
if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))
{
Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
Print("First start or starting the program after rebooting the terminal at ", TimeToString((datetime)value,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
}
//--- если временная глобальная переменная клиентского терминала уже создана, значит это перезапуск программы
else
{
//--- устанавливаем в глобальную переменную текущую дату-время
if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))
{
Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- получаем значение временной глобальной переменной и выводим в журнал время перезапуска программы
if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))
{
Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
Print("Restarting the program at ", TimeToString((datetime)value, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
}
/*
результат при первом запуске, либо после перезагрузки терминала:
First start or starting the program after rebooting the terminal at 2024.11.29 15:03:18
результат нескольких перезапусков программы подряд:
Restarting the program at 2024.11.29 15:03:25
Restarting the program at 2024.11.29 15:03:33
Restarting the program at 2024.11.29 15:03:45
*/
}