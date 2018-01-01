ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Сетевые функцииSocketSend 

SocketSend

Записывает данные в сокете.

int  SocketSend(
   int           socket,               // сокет
   const uchar&  buffer[],             // буфер для данных
   uint          buffer_len            // размер буфера
   );

Параметры

socket

[in]  Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate. При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

buffer

[in]  Ссылка на массив типа uchar с данными, которые необходимо отправить в сокет.

buffer_len

[in]  Размер массива buffer.

Возвращаемое значение

В случае успеха возвращает количество байт, записанных в сокет. В случае ошибки возвращает -1.

Примечание

Если при выполнении этой функции на системном сокете произойдет ошибка, соединение, установленное через SocketConnect, будет разорвано.

При ошибке записи данных в _LastError записывается ошибка 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).

Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SocketExample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version     "1.00"
#property description "Для работы примера добавьте Address в список разрешенных в настройках терминала"
#property script_show_inputs
 
input string Address="www.mql5.com";
input int    Port   =80;
bool         ExtTLS =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Отправка команды на сервер                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
  {
   char req[];
   int  len=StringToCharArray(request,req)-1;
   if(len<0)
      return(false);
//--- если используется защищенное TLS-соединение через порт 443
   if(ExtTLS)
      return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- если используется обычное TCP-соединение
   return(SocketSend(socket,req,len)==len);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Чтение ответа сервера                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)
  {
   char   rsp[];
   string result;
   uint   timeout_check=GetTickCount()+timeout;
//--- читаем данные из сокета, пока они есть, но не дольше timeout
   do
     {
      uint len=SocketIsReadable(socket);
      if(len)
        {
         int rsp_len;
         //--- разные команды чтения в зависимости от того, защищенное соединение или нет
         if(ExtTLS)
            rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
         else
            rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);
         //--- разберем ответ
         if(rsp_len>0)
           {
            result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
            //--- распечатаем только заголовок ответа
            int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
            if(header_end>0)
              {
               Print("Получен заголовок HTTP ответа:");
               Print(StringSubstr(result,0,header_end));
               return(true);
              }
           }
        }
     }
   while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int socket=SocketCreate();
//--- проверим хэндл
   if(socket!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- если всё в порядке, подключаемся
      if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
        {
         Print("Установлено подключение к ",Address,":",Port);
 
         string   subject,issuer,serial,thumbprint;
         datetime expiration;
         //--- если соединение защищено сертификатом, выведем его данные
         if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
           {
            Print("Сертификат TLS:");
            Print("   Владелец:  ",subject);
            Print("   Издатель:  ",issuer);
            Print("   Номер:     ",serial);
            Print("   Отпечаток: ",thumbprint);
            Print("   Истечение: ",expiration);
            ExtTLS=true;
           }
         //--- отправим на сервер запрос GET
         if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
           {
            Print("GET-запрос отправлен");
            //--- прочитаем ответ
            if(!HTTPRecv(socket,1000))
               Print("Не удалось получить ответ, ошибка ",GetLastError());
           }
         else
            Print("Не удалось отправить GET-запрос, ошибка ",GetLastError());
        }
      else
        {
         Print("Подключение к ",Address,":",Port," не удалось, ошибка ",GetLastError());
        }
      //--- закроем сокет после использования
      SocketClose(socket);
     }
   else
      Print("Не удалось создать сокет, ошибка ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Смотри также

SocketTimeouts, MathSwap, StringToCharArray

 