Возвращает тип OpenCL хендла в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // хендл объекта OpenCL
   );

Параметры

handle

[in]  Хендл на объект OpenCL: контекст, кернел, буфер или программа OpenCL.

Возвращаемое значение

Тип хендла OpenCL в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Идентификатор

Описание

OPENCL_INVALID

Некорректный хендл

OPENCL_CONTEXT

Хендл контекста OpenCL

OPENCL_PROGRAM

Хендл программы OpenCL

OPENCL_KERNEL

Хендл кернела OpenCL

OPENCL_BUFFER

Хендл буфера OpenCL