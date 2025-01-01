Справочник MQL5Работа с OpenCLCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Возвращает тип OpenCL хендла в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Параметры
handle
[in] Хендл на объект OpenCL: контекст, кернел, буфер или программа OpenCL.
Возвращаемое значение
Тип хендла OpenCL в виде значения из перечисления ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
OPENCL_INVALID
|
Некорректный хендл
|
OPENCL_CONTEXT
|
Хендл контекста OpenCL
|
OPENCL_PROGRAM
|
Хендл программы OpenCL
|
OPENCL_KERNEL
|
Хендл кернела OpenCL
|
OPENCL_BUFFER
|
Хендл буфера OpenCL