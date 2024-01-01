- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP".
|
bool SendFTP(
Параметры
filename
[in] Имя отсылаемого файла.
ftp_path=NULL
[in] Каталог FTP. Если каталог не указан, то используется каталог, описанный в настройках.
Возвращаемое значение
В случае неудачи возвращает false.
Примечание
Отсылаемый файл должен находиться в папке каталог_терминала\MQL5\files или ее подпапках. Отсылка не производится, если в настройках не указан адрес FTP и/или пароль доступа.
При работе в тестере стратегий функция SendFTP() не выполняется.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+