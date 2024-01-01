SendFTP

Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP".

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

Параметры

filename

[in] Имя отсылаемого файла.

ftp_path=NULL

[in] Каталог FTP. Если каталог не указан, то используется каталог, описанный в настройках.

Возвращаемое значение

В случае неудачи возвращает false.

Примечание

Отсылаемый файл должен находиться в папке каталог_терминала\MQL5\files или ее подпапках. Отсылка не производится, если в настройках не указан адрес FTP и/или пароль доступа.

При работе в тестере стратегий функция SendFTP() не выполняется.

Пример: