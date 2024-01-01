ДокументацияРазделы
Посылает файл по адресу, указанному в окне настроек на закладке "FTP".

bool  SendFTP(
   string  filename,          // файл для отсылки по ftp
   string  ftp_path=NULL      // путь для выгрузки на ftp-сервере
   );

Параметры

filename

[in]   Имя отсылаемого файла.

ftp_path=NULL

[in]   Каталог FTP. Если каталог не указан, то используется каталог, описанный в настройках.

Возвращаемое значение

В случае неудачи возвращает false.

Примечание

Отсылаемый файл должен находиться в папке каталог_терминала\MQL5\files или ее подпапках. Отсылка не производится, если в настройках не указан адрес FTP и/или пароль доступа.

При работе в тестере стратегий функция SendFTP() не выполняется.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- проверим разрешение в терминале на отправку файлов на FTP-адрес
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- отправляем файл
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }