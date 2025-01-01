ДокументацияРазделы
Структура исторических данных 

MqlRates

Структура для хранения информации о ценах, объемах и спреде.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     real_volume;  // биржевой объем
  };

Пример:

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
   else 
      Print("Скопировано ",ArraySize(rates)," баров");
  }

