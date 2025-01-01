Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыСтруктуры данныхСтруктура исторических данных
- Структура даты
- Структура входных параметров индикатора
- Структура исторических данных
- Структура стакана цен
- Структура торгового запроса
- Структура результата проверки торгового запроса
- Структура результата торгового запроса
- Структура торговой транзакции
- Структура для получения текущих цен
- Структуры экономического календаря
MqlRates
Структура для хранения информации о ценах, объемах и спреде.
|
struct MqlRates
Пример:
|
void OnStart()
Смотри также