struct MqlRates

{

datetime time; // время начала периода

double open; // цена открытия

double high; // наивысшая цена за период

double low; // наименьшая цена за период

double close; // цена закрытия

long tick_volume; // тиковый объем

int spread; // спред

long real_volume; // биржевой объем

};