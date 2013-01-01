|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteLong.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- параметры для получения данных из терминала
input string InpSymbolName="EURUSD"; // валютная пара
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // таймфрейм
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // дата начала копирования данных
//--- параметры для записи данных в файл
input string InpFileName="Volume.bin"; // имя файла
input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
long volume_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- скопируем тиковые объемы для каждого бара
if(CopyTickVolume(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,volume_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения тикового объема. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- скопируем время для каждого бара
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Не удалось скопировать значения времени. Код ошибки = %d",GetLastError());
return;
}
//--- получим размер буфера
size=ArraySize(volume_buff);
//--- откроем файл для записи значений индикатора (если его нет, то создастся автоматически)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("Файл %s открыт для записи",InpFileName);
PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- сначала запишем размер выборки данных
FileWriteLong(file_handle,(long)size);
//--- запишем время и значения объема в файл
for(int i=0;i<size;i++)
{
FileWriteLong(file_handle,(long)time_buff[i]);
FileWriteLong(file_handle,volume_buff[i]);
}
//--- закрываем файл
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Данные записаны, файл %s закрыт",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());
}