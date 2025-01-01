ДокументацияРазделы
Функция получает в массив high_array исторические данные максимальных цен баров для указанной пары символ-период в указанном количестве. Необходимо отметить, что отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.

При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.

Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.

Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.

Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   int              start_pos,        // откуда начнем 
   int              count,            // сколько копируем
   double           high_array[]      // массив для копирования максимальных цен
   );

Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   datetime         start_time,       // с какой даты
   int              count,            // сколько копируем
   double           high_array[]      // массив для копирования максимальных цен
   );

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени

int  CopyHigh(
   string           symbol_name,      // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,        // период
   datetime         start_time,       // с какой даты
   datetime         stop_time,        // по какую дату
   double           high_array[]      // массив для копирования максимальных цен
   );

Параметры

symbol_name

[in]  Символ.

timeframe

[in]  Период.

start_pos

[in]  Номер первого копируемого элемента.

count

[in]  Количество копируемых элементов.

start_time

[in]  Время бара, соответствующее первому элементу.

stop_time

[in]  Время бара, соответствующее последнему элементу.

high_array[]

[out]  Массив типа double.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере, то функция возвращает -1. В случае, если запрашиваются данные за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), то функция также вернет -1.

При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.

При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.

При запросе данных по начальной дате и количеству требуемых элементов возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. При этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть дата открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда равна или меньше указанной.

При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть, время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда находится в запрошенном интервале.

Таким образом, если текущий день недели Суббота, то  при попытке скопировать данные на недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.

Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.

Пример:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Пример вывода значений High[i] и Low[i]"
#property description "для баров, выбранных случайным образом"
 
double High[],Low[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получим Low для заданного номера бара                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double iLow(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)
  {
   double low=0;
   ArraySetAsSeries(Low,true);
   int copied=CopyLow(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),Low);
   if(copied>0 && index<copied) low=Low[index];
   return(low);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получим High для заданного номера бара                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)
  {
   double high=0;
   ArraySetAsSeries(High,true);
   int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),High);
   if(copied>0 && index<copied) high=High[index];
   return(high);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- выводим на каждом тике значения High и Low для бара с индексом,
//--- равным секунде поступления тика
   datetime t=TimeCurrent();
   int sec=t%60;
   printf("High[%d] = %G  Low[%d] = %G",
          sec,iHigh(Symbol(),0,sec),
          sec,iLow(Symbol(),0,sec));
  }

Более полный пример запроса исторических данных смотрите в разделе Способы привязки объектов. В приведенном там скрипте показано, как получать значения индикатора iFractals на последних 1000 барах и как потом вывести  на график по десять последних фракталов вверх и вниз. Подобный прием можно использовать для всех индикаторов, которые имеют пропуски значений и обычно реализуются с помощью следующих стилей построения: