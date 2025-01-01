CopyHigh

Функция получает в массив high_array исторические данные максимальных цен баров для указанной пары символ-период в указанном количестве. Необходимо отметить, что отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.

При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.

Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.

Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.

Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов

int CopyHigh(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int start_pos,

int count,

double high_array[]

);

Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов

int CopyHigh(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

int count,

double high_array[]

);

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени

int CopyHigh(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

double high_array[]

);

Параметры

symbol_name

[in] Символ.

timeframe

[in] Период.

start_pos

[in] Номер первого копируемого элемента.

count

[in] Количество копируемых элементов.

start_time

[in] Время бара, соответствующее первому элементу.

stop_time

[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.

high_array[]

[out] Массив типа double.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере, то функция возвращает -1. В случае, если запрашиваются данные за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), то функция также вернет -1.

При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.

При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.

При запросе данных по начальной дате и количеству требуемых элементов возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. При этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть дата открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда равна или меньше указанной.

При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть, время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда находится в запрошенном интервале.

Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.

Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.

Пример:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Пример вывода значений High[i] и Low[i]"

#property description "для баров, выбранных случайным образом"



double High[],Low[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Получим Low для заданного номера бара |

//+------------------------------------------------------------------+

double iLow(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)

{

double low=0;

ArraySetAsSeries(Low,true);

int copied=CopyLow(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),Low);

if(copied>0 && index<copied) low=Low[index];

return(low);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Получим High для заданного номера бара |

//+------------------------------------------------------------------+

double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int index)

{

double high=0;

ArraySetAsSeries(High,true);

int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,0,Bars(symbol,timeframe),High);

if(copied>0 && index<copied) high=High[index];

return(high);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- выводим на каждом тике значения High и Low для бара с индексом,

//--- равным секунде поступления тика

datetime t=TimeCurrent();

int sec=t%60;

printf("High[%d] = %G Low[%d] = %G",

sec,iHigh(Symbol(),0,sec),

sec,iLow(Symbol(),0,sec));

}

Более полный пример запроса исторических данных смотрите в разделе Способы привязки объектов. В приведенном там скрипте показано, как получать значения индикатора iFractals на последних 1000 барах и как потом вывести на график по десять последних фракталов вверх и вниз. Подобный прием можно использовать для всех индикаторов, которые имеют пропуски значений и обычно реализуются с помощью следующих стилей построения: