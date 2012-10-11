ArrayInsert

Вставляет в массив-приемник из массива-источника указанное число элементов, начиная с указанного индекса.

bool ArrayInsert(

void& dst_array[],

const void& src_array[],

uint dst_start,

uint src_start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

dst_array[]

[in][out] Массив-приемник, в который необходимо добавить элементы.

src_array[]

[in] Массив-источник, из которого необходимо добавить элементы.

dst_start

[in] Индекс в массиве-приемнике для вставки элементов из массива-источника.

src_start=0

[in] Индекс в массиве-, начиная с которого берутся элементы массива-источника для вставки.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество добавляемых элементов из массива-источника. Значение WHOLE_ARRAY означает все элементы с указанного индекса до конца массива.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

5052 – ERR_SMALL_ARRAY (параметры start и/или count заданы неверно или исходный массив src_array[] является пустым),

5056 – ERR_SERIES_ARRAY (массив не может быть изменен, индикаторный буфер),

4006 – ERR_INVALID_ARRAY (копирование в себя недопустимо, либо массивы имеют разный тип, либо массив фиксированного размера, который содержит объекты класса или структуры с деструктором),

4005 - ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS (массив содержит не POD-структуры , то есть простое копирование невозможно),

ошибки изменения размера массива-приемника dst_array[] – они приведены в описании функции ArrayRemove()

Примечание

Если функция используется для массива фиксированного размера, то сам размер массива-приемника dst_array[] не меняется, при этом начиная с позиции dst_start элементы массива-приемника сдвигаются вправо (последние count элементов "выпадают" ), а на освободившееся место происходит копирование элементов из массива-источника.

Нельзя вставлять элементы в динамические массивы, назначенные в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.

В массиве-источнике элементы копируются, начиная с индекса src_start. Размер массива-источника при этом не изменяется. Добавляемые в массив-приемник элементы не являются ссылками на элементы массива-источника – это означает, что последующие изменения элементов в любом из двух массивов не отражаются на втором.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявим массив фиксированного размера и заполним значениями

int array_dest[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array_dest[i]=i;

}

//--- массив-источник

int array_source[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array_source[i]=10+i;

}

//--- покажем массивы до вставки элементов

Print("До вызова ArrayInsert()");

ArrayPrint(array_dest);

ArrayPrint(array_source);

//--- вставим 3 элемента из массива-источника и покажем новый состав массив-приемника

ArrayInsert(array_dest,array_source,4,0,3);

Print("После вызова ArrayInsert()");

ArrayPrint(array_dest);

/*

Результат выполнения

До вызова ArrayInsert()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

После вызова ArrayInsert()

0 1 2 3 10 11 12 7 8 9

*/

Смотри также

ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree