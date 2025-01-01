ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Строковые функцииStringGetCharacter 

StringGetCharacter

Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки.

ushort  StringGetCharacter(
   string  string_value,     // строка
   int     pos               // позиция символа в строке
   );

Параметры

string_value

[in]  Строка.

pos

[in]  Позиция символа в строке. Может быть от 0 до StringLen(text) -1.

Возвращаемое значение

Код символа либо 0 в случае какой-либо ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Пример:

void OnStart()
  {
//--- сотрём все комментарии на графике
   Comment("");
//--- объявляем строку, из которой будем получать значения кодов символов и запоминаем длину строки
   string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
   int    length  = StringLen(message);
//--- объявляем строковую переменную, в которую будем добавлять полученные символы из демонстрационной строки
   string text    = "";
//--- в цикле по размеру демонстрационной строки
   for(int i=0i<lengthi++)
     {
      //--- ждём 1/10 секунды
      Sleep(100);
      //--- получаем символ из строки, расположенный по индексу цикла в демонстрационной строке
      ushort char_code=StringGetCharacter(messagei);
      //--- добавляем символ в выводимую строку и выводим полученную строку в комментарии на графике
      text+=ShortToString(char_code);
      Comment(text);
     }
//--- подождём две секунды и удалим комментарий с графика
   Sleep(2000);
   Comment("");
   
   /*
   Результат: побуквенное появление на экране демонстрационной строки
   The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
   */
  }

Смотри также

StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray