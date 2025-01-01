- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Возвращает значение символа, расположенного в указанной позиции строки.
ushort StringGetCharacter(
Параметры
string_value
[in] Строка.
pos
[in] Позиция символа в строке. Может быть от 0 до StringLen(text) -1.
Возвращаемое значение
Код символа либо 0 в случае какой-либо ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Пример:
void OnStart()
Смотри также
StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray