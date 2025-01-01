- FrameFirst
Получает для input-переменной информацию о диапазоне значений и шаге изменения при оптимизации эксперта в тестере стратегий. Существует 2 варианта функции.
1. Получение информации для input-параметра целого типа
|
bool ParameterGetRange(
2. Получение информации для input-параметра вещественного типа
|
bool ParameterGetRange(
Параметры
name
[in] Идентификатор input-переменной. Такие переменные являются внешними параметрами программы, значения которых можно задавать при запуске на графике или при одиночном тестировании.
enable
[out] Признак того, что данный параметр можно использовать для перебора значений в процессе оптимизации в тестере стратегий.
value
[out] Значение параметра.
start
[out] Начальное значение параметра при оптимизации.
step
[out] Шаг изменения параметра при переборе его значений.
stop
[out] Конечное значение параметра при оптимизации.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
Примечание
Функция может вызываться только из обработчиков OnTesterInit(), OnTesterPass() и OnTesterDeinit(). Предназначена для получения значения и диапазона изменения входных параметров эксперта в процессе оптимизации в тестере стратегий.
При вызове в OnTesterInit() полученную информацию можно использовать для переопределения правила перебора любой input-переменной с помощью функции ParameterSetRange(). Таким образом можно задавать новые значения Start, Stop, Step и даже полностью исключать данный параметр из оптимизации несмотря на настройки в тестере стратегий. Это позволяет создавать собственные сценарии для управления пространством входных параметров при оптимизации, то есть исключать из оптимизации одни параметры в зависимости от значений ключевых параметров эксперта.
Пример:
|
#property description "Эксперт для демонстрации функции ParameterGetRange()."