ParameterGetRange

Получает для input-переменной информацию о диапазоне значений и шаге изменения при оптимизации эксперта в тестере стратегий. Существует 2 варианта функции.

1. Получение информации для input-параметра целого типа

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

long& value,

long& start,

long& step,

long& stop

);

2. Получение информации для input-параметра вещественного типа

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

double& value,

double& start,

double& step,

double& stop

);

Параметры

name

[in] Идентификатор input-переменной. Такие переменные являются внешними параметрами программы, значения которых можно задавать при запуске на графике или при одиночном тестировании.

enable

[out] Признак того, что данный параметр можно использовать для перебора значений в процессе оптимизации в тестере стратегий.

value

[out] Значение параметра.

start

[out] Начальное значение параметра при оптимизации.

step

[out] Шаг изменения параметра при переборе его значений.

stop

[out] Конечное значение параметра при оптимизации.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

Примечание

Функция может вызываться только из обработчиков OnTesterInit(), OnTesterPass() и OnTesterDeinit(). Предназначена для получения значения и диапазона изменения входных параметров эксперта в процессе оптимизации в тестере стратегий.

При вызове в OnTesterInit() полученную информацию можно использовать для переопределения правила перебора любой input-переменной с помощью функции ParameterSetRange(). Таким образом можно задавать новые значения Start, Stop, Step и даже полностью исключать данный параметр из оптимизации несмотря на настройки в тестере стратегий. Это позволяет создавать собственные сценарии для управления пространством входных параметров при оптимизации, то есть исключать из оптимизации одни параметры в зависимости от значений ключевых параметров эксперта.

Пример: