StringTrimRight

Удаляет символы перевода каретки, пробелы и символы табуляции от последнего значимого символа до конца строки. Строка модифицируется по месту.

int  StringTrimRight(
   string&  string_var      // строка для обрезки
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка, которая должна быть обрезана справа.

Возвращаемое значение

Возвращает количество отрезанных символов.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- определяем исходную строку с шестью пробелами справа
   string text="All spaces on the right will be removed from this string      ";
//--- Выводим исходную строку в журнал
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- удаляем справа все пробелы и выводим количество удалённых символов и полученную строку в журнал
   int num=StringTrimRight(text);
   PrintFormat("The StringTrimRight() function removed %d chars from the right side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
   /*
   Результат
   Source line:
   'All spaces on the right will be removed from this string      '
   The StringTrimRight() function removed 6 chars from the right sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the right will be removed from this string'
   */
  }

Смотри также

