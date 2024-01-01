|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomTicksDelete.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
#define DATATICKS_TO_COPY UINT_MAX // количество копируемых тиков
#define DATATICKS_TO_DELETE 10 // количество удаляемых тиков
#define DATATICKS_TO_PRINT 20 // количество выводимых тиков в журнал
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- получим в массив MqlTick данные тиков стандартного символа
MqlTick array[]={};
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, DATATICKS_TO_COPY, array))
return;
//--- распечатаем время первого и последнего полученных тиков стандартного символа
int total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- распечатаем в журнале DATATICKS_TO_PRINT последних тиков стандартного символа
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the standard symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- добавляем пользовательский символ в окно MarketWatch (обзор рынка)
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(CUSTOM_SYMBOL_NAME, true))
{
Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- добавим в ценовую историю пользовательского символа данные из массива тиков
Print("...");
uint start=GetTickCount();
PrintFormat("Start of adding %u ticks to the history of the custom symbol '%s'", array.Size(), CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int added=CustomTicksAdd(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array);
PrintFormat("Added %u ticks to the history of the custom symbol '%s' in %u ms", added, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- получим в массив MqlTick только что добавленные данные тиков пользовательского символа
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- распечатаем время первого и последнего полученных тиков пользовательского символа
total=(int)array.Size();
PrintFormat("First tick time: %s.%03u, Last tick time: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- распечатаем в журнале DATATICKS_TO_PRINT последних тиков пользовательского символа
PrintFormat("\nThe last %d ticks for the custom symbol '%s':", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- получим из истории время тика в миллисекундах, с которого будем удалять диапазон тиков
long time_from=array[total-DATATICKS_TO_DELETE-1].time_msc;
//--- удалим DATATICKS_TO_DELETE диапазон последних тиков пользовательского символа в массиве
Print("...");
start=GetTickCount();
PrintFormat("Start deleting %u ticks in the history of the custom symbol '%s'", DATATICKS_TO_DELETE, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
int deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, time_from, array[total-2].time_msc);
PrintFormat("Deleted %u ticks in the history of the custom symbol '%s' in %u ms", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetTickCount()-start);
//--- получим в массив MqlTick только что изменённые данные тиков пользовательского символа
Print("...");
if(!GetTicksToArray(CUSTOM_SYMBOL_NAME, array.Size(), array))
return;
//--- распечатаем время первого и последнего тиков пользовательского символа с удалённым диапазоном тиков
total=(int)array.Size();
PrintFormat("Time of the first tick from the changed history: %s.%03u, Time of the last tick from the changed history: %s.%03u",
TimeToString(array[0].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[0].time_msc%1000,
TimeToString(array[total-1].time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), array[total-1].time_msc%1000);
//--- распечатаем в журнале DATATICKS_TO_PRINT последних тиков пользовательского символа
PrintFormat("\nThe last %d ticks of custom symbol '%s' with modified history:", DATATICKS_TO_PRINT, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int i=total-DATATICKS_TO_PRINT; i<total; i++)
{
if(i<0)
continue;
PrintFormat(" %dth Tick: %s", i, GetTickDescription(array[i]));
}
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ и его данные
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- удаляем данные баров
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем тиковые данные
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем символ
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- перед выходом очистим график
Comment("");
/*
результат:
Requested 4294967295 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD'
The tick history for the 'EURUSD' symbol is received in the amount of 351199027 ticks in 55875 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 10:10:40.392
The last 20 ticks for the standard symbol 'EURUSD':
351199007th Tick: 2024.06.21 10:10:23.045 Bid=1.07032 (Info tick)
351199008th Tick: 2024.06.21 10:10:24.045 Ask=1.07031 Bid=1.07031 (Info tick)
351199009th Tick: 2024.06.21 10:10:24.545 Ask=1.07032 (Info tick)
351199010th Tick: 2024.06.21 10:10:25.146 Bid=1.07032 (Info tick)
351199011th Tick: 2024.06.21 10:10:25.649 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199012th Tick: 2024.06.21 10:10:27.050 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199013th Tick: 2024.06.21 10:10:28.153 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199014th Tick: 2024.06.21 10:10:29.157 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199015th Tick: 2024.06.21 10:10:29.658 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199016th Tick: 2024.06.21 10:10:30.258 Bid=1.07036 (Info tick)
351199017th Tick: 2024.06.21 10:10:30.872 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199018th Tick: 2024.06.21 10:10:31.358 Ask=1.07036 (Info tick)
351199019th Tick: 2024.06.21 10:10:31.859 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199020th Tick: 2024.06.21 10:10:32.377 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199021th Tick: 2024.06.21 10:10:32.962 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199022th Tick: 2024.06.21 10:10:33.961 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199023th Tick: 2024.06.21 10:10:34.667 Ask=1.0704 (Info tick)
351199024th Tick: 2024.06.21 10:10:35.170 Bid=1.0704 (Info tick)
351199025th Tick: 2024.06.21 10:10:38.266 Ask=1.07041 Bid=1.07041 (Info tick)
351199026th Tick: 2024.06.21 10:10:40.392 Ask=1.07042 Bid=1.07042 (Info tick)
...
Start of adding 351199027 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Added 351199027 ticks to the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 261594 ms
...
Requested 351199027 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351199027 ticks in 137156 ms
First tick time: 2011.12.19 00:00:08.000, Last tick time: 2024.06.21 10:10:40.392
The last 20 ticks for the custom symbol 'EURUSD.C':
351199007th Tick: 2024.06.21 10:10:23.045 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199008th Tick: 2024.06.21 10:10:24.045 Ask=1.07031 Bid=1.07031 (Info tick)
351199009th Tick: 2024.06.21 10:10:24.545 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199010th Tick: 2024.06.21 10:10:25.146 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199011th Tick: 2024.06.21 10:10:25.649 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199012th Tick: 2024.06.21 10:10:27.050 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199013th Tick: 2024.06.21 10:10:28.153 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199014th Tick: 2024.06.21 10:10:29.157 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199015th Tick: 2024.06.21 10:10:29.658 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199016th Tick: 2024.06.21 10:10:30.258 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199017th Tick: 2024.06.21 10:10:30.872 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199018th Tick: 2024.06.21 10:10:31.358 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199019th Tick: 2024.06.21 10:10:31.859 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199020th Tick: 2024.06.21 10:10:32.377 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199021th Tick: 2024.06.21 10:10:32.962 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199022th Tick: 2024.06.21 10:10:33.961 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199023th Tick: 2024.06.21 10:10:34.667 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199024th Tick: 2024.06.21 10:10:35.170 Ask=1.0704 Bid=1.0704 (Info tick)
351199025th Tick: 2024.06.21 10:10:38.266 Ask=1.07041 Bid=1.07041 (Info tick)
351199026th Tick: 2024.06.21 10:10:40.392 Ask=1.07042 Bid=1.07042 (Info tick)
...
Start deleting 10 ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C'
Deleted 10 ticks in the history of the custom symbol 'EURUSD.C' in 188 ms
...
Requested 351199027 ticks to get tick history for the symbol 'EURUSD.C'
The tick history for the 'EURUSD.C' symbol is received in the amount of 351199017 ticks in 138312 ms
Time of the first tick from the changed history: 2011.12.19 00:00:08.000, Time of the last tick from the changed history: 2024.06.21 10:10:40.392
The last 20 ticks of custom symbol 'EURUSD.C' with modified history:
351198997th Tick: 2024.06.21 10:10:14.935 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351198998th Tick: 2024.06.21 10:10:15.533 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351198999th Tick: 2024.06.21 10:10:17.736 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199000th Tick: 2024.06.21 10:10:18.540 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199001th Tick: 2024.06.21 10:10:19.046 Ask=1.07038 Bid=1.07038 (Info tick)
351199002th Tick: 2024.06.21 10:10:19.542 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199003th Tick: 2024.06.21 10:10:20.041 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199004th Tick: 2024.06.21 10:10:21.041 Ask=1.07035 Bid=1.07035 (Info tick)
351199005th Tick: 2024.06.21 10:10:21.544 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199006th Tick: 2024.06.21 10:10:22.344 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199007th Tick: 2024.06.21 10:10:23.045 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199008th Tick: 2024.06.21 10:10:24.045 Ask=1.07031 Bid=1.07031 (Info tick)
351199009th Tick: 2024.06.21 10:10:24.545 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199010th Tick: 2024.06.21 10:10:25.146 Ask=1.07032 Bid=1.07032 (Info tick)
351199011th Tick: 2024.06.21 10:10:25.649 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199012th Tick: 2024.06.21 10:10:27.050 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199013th Tick: 2024.06.21 10:10:28.153 Ask=1.07039 Bid=1.07039 (Info tick)
351199014th Tick: 2024.06.21 10:10:29.157 Ask=1.07037 Bid=1.07037 (Info tick)
351199015th Tick: 2024.06.21 10:10:29.658 Ask=1.07036 Bid=1.07036 (Info tick)
351199016th Tick: 2024.06.21 10:10:40.392 Ask=1.07042 Bid=1.07042 (Info tick)
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- успешно
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- успешно
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получает указанное количество тиков в массив |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTicksToArray(const string symbol, const uint count, MqlTick &array[])
{
//--- сообщим о начале загрузки исторических данных
PrintFormat("Requested %u ticks to get tick history for the symbol '%s'", count, symbol);
//--- сделаем 3 попытки получить тики
int attempts=0;
while(attempts<3)
{
//--- замерим время старта перед получением тиков
uint start=GetTickCount();
//--- запросим тиковую историю с момента 1970.01.01 00:00.001 (параметр from=1 ms)
int received=CopyTicks(symbol, array, COPY_TICKS_ALL, 1, count);
if(received!=-1)
{
//--- выведем информацию о количестве тиков и затраченном времени
PrintFormat("The tick history for the '%s' symbol is received in the amount of %u ticks in %d ms", symbol, received, GetTickCount()-start);
//--- если тиковая история синхронизирована, то код ошибки равен нулю - возвращаем true
if(GetLastError()==0)
return(true);
PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
symbol, received, GetTickCount()-start, GetLastError());
}
//--- считаем попытки
attempts++;
//--- пауза в 1 секунду в ожидании завершения синхронизации тиковой базы
Sleep(1000);
}
//--- не удалось скопировать тики за 3 попытки
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| возвращает строковое описание тика |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTickDescription(MqlTick &tick)
{
string desc=StringFormat("%s.%03u ", TimeToString(tick.time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick.time_msc%1000);
//--- проверим флаги тика
bool buy_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY);
bool sell_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL);
bool ask_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK);
bool bid_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID);
bool last_tick = ((tick.flags &TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST);
bool volume_tick= ((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)== TICK_FLAG_VOLUME);
//--- проверим сначала тик на торговые флаги (для CustomTicksAdd() их нет)
if(buy_tick || sell_tick)
{
//--- сформируем вывод для торгового тика
desc += (buy_tick ? StringFormat("Buy Tick: Last=%G Volume=%d ", tick.last, tick.volume) : "");
desc += (sell_tick? StringFormat("Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last, tick.volume) : "");
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += "(Trade tick)";
}
else
{
//--- для инфо тика сформируем вывод немного иначе
desc += (ask_tick ? StringFormat("Ask=%G ", tick.ask) : "");
desc += (bid_tick ? StringFormat("Bid=%G ", tick.ask) : "");
desc += (last_tick ? StringFormat("Last=%G ", tick.last) : "");
desc += (volume_tick? StringFormat("Volume=%d ",tick.volume): "");
desc += "(Info tick)";
}
//--- вернем описание тика
return(desc);
}