//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string InpFileName="file.txt"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 или UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- распечатаем путь к папке в которой будем работать

PrintFormat("Работаем в папке %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- откроем файл для чтения (если файл не существует, то произойдет ошибка)

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- распечатаем содержимое файла

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

//--- закрываем файл

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Ошибка, код = %d",GetLastError());

}