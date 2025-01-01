ДокументацияРазделы
HistoryOrdersTotal

Возвращает количество ордеров в истории. Перед вызовом функции HistoryOrdersTotal() необходимо получить историю сделок и ордеров с помощью функции HistorySelect() или HistorySelectByPosition().

int  HistoryOrdersTotal();

Возвращаемое значение

Значение типа int.

Примечание

Не следует путать между собой ордера из торговой истории и действующие отложенные ордера, которые отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Список ордеров, которые были отменены или привели к проведению торговой операции, можно посмотреть  в закладке "История" на панели "Инструменты" клиентского терминала.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- запрашиваем всю имеющуюся историю на счёте
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- получаем количество ордеров в списке и выводим значение в журнал
   int total=HistoryOrdersTotal();
   Print("Number of historical orders on the account: "total);
   /*
   результат:
   Number of historical orders on the account496
   */
  }

Смотри также

HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Свойства ордеров