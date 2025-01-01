//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- запрашиваем всю имеющуюся историю на счёте

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- получаем количество ордеров в списке и выводим значение в журнал

int total=HistoryOrdersTotal();

Print("Number of historical orders on the account: ", total);

/*

результат:

Number of historical orders on the account: 496

*/

}