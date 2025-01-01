ДокументацияРазделы
MqlBookInfo

Структура, предоставляющая информацию в стакане цен.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // тип заявки из перечисления ENUM_BOOK_TYPE
   double           price;           // цена
   long             volume;          // объем
   double           volume_real;     // объем с повышенной точностью
  };

Примечание

Структура MqlBookInfo является предопределенной, поэтому ее объявление и описание не требуется. Чтобы использовать структуру, достаточно объявить переменную данного типа.

Стакан доступен не для всех финансовых инструментов.

Пример:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo по ",Symbol());
     }
   else
      Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol());

