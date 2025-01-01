MqlBookInfo

Структура, предоставляющая информацию в стакане цен.

struct MqlBookInfo

{

ENUM_BOOK_TYPE type; // тип заявки из перечисления ENUM_BOOK_TYPE

double price; // цена

long volume; // объем

double volume_real; // объем с повышенной точностью

};

Примечание

Структура MqlBookInfo является предопределенной, поэтому ее объявление и описание не требуется. Чтобы использовать структуру, достаточно объявить переменную данного типа.

Стакан доступен не для всех финансовых инструментов.

Пример:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo по ",Symbol());

}

else

Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol());

Смотри также

MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Виды заявок в стакане цен, Типы данных