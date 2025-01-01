- Структура даты
- Структура входных параметров индикатора
- Структура исторических данных
- Структура стакана цен
- Структура торгового запроса
- Структура результата проверки торгового запроса
- Структура результата торгового запроса
- Структура торговой транзакции
- Структура для получения текущих цен
- Структуры экономического календаря
MqlBookInfo
Структура, предоставляющая информацию в стакане цен.
|
struct MqlBookInfo
Примечание
Структура MqlBookInfo является предопределенной, поэтому ее объявление и описание не требуется. Чтобы использовать структуру, достаточно объявить переменную данного типа.
Стакан доступен не для всех финансовых инструментов.
Пример:
|
MqlBookInfo priceArray[];
Смотри также
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Виды заявок в стакане цен, Типы данных