WebRequest

Отправляет HTTP-запрос на указанный сервер. Существует два варианта функции:

1. Для отправки простых запросов вида "ключ=значение" с использованием заголовка Content-Type: application/x-www-form-urlencoded.

int WebRequest(

const string method,

const string url,

const string cookie,

const string referer,

int timeout,

const char &data[],

int data_size,

char &result[],

string &result_headers

);

2. Для отправки запросов произвольного типа с указанием собственного набора заголовков для более гибкого взаимодействия с различными Web-сервисами.

int WebRequest(

const string method,

const string url,

const string headers,

int timeout,

const char &data[],

char &result[],

string &result_headers

);

Параметры

method

[in] Метод HTTP.

url

[in] URL-адрес.

headers

[in] Заголовки запроса вида "ключ: значение", разделенные переносом строки "\r

".

cookie

[in] Значение Cookie.

referer

[in] Значение заголовка Referer HTTP-запроса.

timeout

[in] Таймаут в миллисекундах.

data[]

[in] Массив данных тела HTTP-сообщения.

data_size

[in] Размер массива data[].

result[]

[out] Массив с данными ответа сервера.

result_headers

[out] Заголовки ответа сервера.

Возвращаемое значение

Код ответа HTTP-сервера либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Для использования функции WebRequest() следует добавить адреса серверов в список разрешенных URL во вкладке "Советники" окна "Настройки". Порт сервера выбирается автоматически на основе указанного протокола - 80 для "http://" и 443 для "https://".

Функция WebRequest() является синхронной, это означает, что она приостанавливает выполнение программы и ждет ответа от запрашиваемого сервера. Так как задержки при получении ответа на отправленный запрос могут быть большими, то функция запрещена для вызовов из индикаторов, поскольку индикаторы работают в едином потоке, общем для всех индикаторов и графиков на данном символе. Задержка выполнения индикатора на одном из графиков символа может привести к остановке обновления всех графиков по данному символу.

Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".

При работе в тестере стратегий функция WebRequest() не выполняется.

Пример