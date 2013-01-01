//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileSeek.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string InpFileName="file.txt"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 или UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- установим значение переменной для генерации случайных чисел

_RandomSeed=GetTickCount();

//--- переменные для позиций начала строк

ulong pos[];

int size;

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- откроем файл

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для чтения",InpFileName);

//--- получим позицию начала для каждой строки в файле

GetStringPositions(file_handle,pos);

//--- определим сколько всего строк в файле

size=ArraySize(pos);

if(!size)

{

//--- если в файле нет строк, то завершаем работу

PrintFormat("Файл %s пуст!",InpFileName);

FileClose(file_handle);

return;

}

//--- выберем случайно номер строки

int ind=MathRand()%size;

//--- сдвинем позицию на начало этой строки

if(FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET)==true)

{

//--- прочитаем и распечатаем строку с номером ind

PrintFormat("Текст строки с номером %d: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));

}

//--- закроем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция определяет позиции начала для каждой из строк в файле и |

//| помещает их в массив arr |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])

{

//--- размер массива по умолчанию

int def_size=127;

//--- выделим память для массива

ArrayResize(arr,def_size);

//--- счетчик строк

int i=0;

//--- если не конец файла, то есть хотя бы одна строка

if(!FileIsEnding(handle))

{

arr[i]=FileTell(handle);

i++;

}

else

return; // файл пуст, выходим

//--- определим сдвиг в байтах в зависимости от кодировки

int shift;

if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))

shift=1;

else

shift=2;

//--- в цикле перебираем строки

while(1)

{

//--- читаем строку

FileReadString(handle);

//--- проверка на конец файла

if(!FileIsEnding(handle))

{

//--- запомним позицию следующей строки

arr[i]=FileTell(handle)+shift;

i++;

//--- увеличим размер массива, если он переполнен

if(i==def_size)

{

def_size+=def_size+1;

ArrayResize(arr,def_size);

}

}

else

break; // конец файла, выходим

}

//--- установим истинный размер массива

ArrayResize(arr,i);

}