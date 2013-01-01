- FileSelectDialog
FileSeek
Перемещает положение файлового указателя на указанное количество байт относительно указанного положения.
bool FileSeek(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
offset
[in] Смещение в байтах (может принимать и отрицательное значение).
origin
[in] Точка отсчета для смещения. Может принимать одно из значений перечисления ENUM_FILE_POSITION.
Возвращаемое значение
В случае удачи функция возвращает true, в случае ошибки - false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Если результатом выполнения функции FileSeek() является отрицательное смещение (выход за "левую границу" файла), то файловый указатель будет установлен на начало файла.
Если выставить позицию за "правую границу" файла (больше, чем размер файла), то последующая запись в файл будет будет произведена не с конца файла, а с выставленной позиции. При этом между предыдущим концом файла и выставленной позицией будут записаны неопределенные значения.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+