Вызывается в экспертах при наступлении события Trade. Функция предназначеня для обработки изменений в списках ордеров, позиций и сделок.

void OnTrade(void);

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

OnTrade() вызывается только для экспертов, в индикаторах и скриптах она игнорируется, даже если добавить в них функцию с таким именем и типом.

При любом торговом действии (выставлении отложенного ордера, открытии/закрытии позиции, установке стопов, срабатывании отложенных ордеров и т.п.) соответствующим образом изменяется история ордеров и сделок и/или список позиций и текущих ордеров.

В момент обработки ордера торговый сервер посылает терминалу сообщение о наступлении торгового события Trade. Для получения из истории актуальных данных по ордерам и сделкам необходимо предварительно выполнить запрос торговой истории с помощью HistorySelect().

Торговые события генерируются сервером в следующих случаях:

изменение в действующих ордерах,

изменения в позициях,

изменения в сделках,

изменения в торговой истории.

Каждое событие Trade может быть результатом одного или нескольких торговых запросов. Торговые запросы отправляются на сервер с помощью OrderSend() или OrderSendAsync(). Каждый запрос может порождать несколько торговых событий. Нельзя полагаться на правило "Один запрос - Одно событие Trade", так как обработка запросов может происходить в несколько этапов и каждая операция может изменять состояние ордеров, позиций и торговой истории.

Обработчик OnTrade() вызывается после соответствующих вызовов OnTradeTransaction(). В общем случае нет точного соотношения по количеству вызовов OnTrade() и OnTradeTransaction(). Один вызов OnTrade() соответствует одному или нескольким вызовам OnTradeTransaction.

Пример эксперта c обработчиком OnTrade()

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



input int days=7; // глубина торговой истории в днях

//--- зададим на глобальном уровне границы торговой истории

datetime start; // дата начала торговой истории в кэше

datetime end; // дата конца торговой истории в кэше

//--- глобальные счетчики

int orders; // количество действующих ордеров

int positions; // количество открытых позиций

int deals; // количество сделок в кэше торговой истории

int history_orders; // количество ордеров в кэше торговой истории

bool started=false; // флаг актуальности счетчиков



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Границы загружаемой торговой истории: начало - %s, конец - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| инициализация счетчиков позиций, ордеров и сделок |

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- загрузим историю

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Не удалось загрузить в кэш историю с %s по %s. Код ошибки: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- получим текущие значения

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("Счетчики ордеров, позиций и сделок успешно инициализированы");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| вызывается при поступлении события Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| пример обработки изменений в торговле и истории |

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- загрузим в кэш программы торговую историю из указанного интервала

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. Не удалось загрузить в кэш историю с %s по %s. Код ошибки: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- получим текущие значения

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- проверим изменения в количестве действующих ордеров

if(curr_orders!=orders)

{

//--- количество действующих ордеров изменилось

PrintFormat("Изменилось количество ордеров. Было %d, стало %d",

orders,curr_orders);

//--- обновим значение

orders=curr_orders;

}

//--- изменения в количестве открытых позиций

if(curr_positions!=positions)

{

//--- количество открытых позиций изменилось

PrintFormat("Изменилось количество позиций. Было %d, стало %d",

positions,curr_positions);

//--- обновим значение

positions=curr_positions;

}

//--- изменения в количестве сделок в кэше торговой истории

if(curr_deals!=deals)

{

//--- количество сделок в кэше торговой истории изменилось

PrintFormat("Изменилось количество сделок. Было %d, стало %d",

deals,curr_deals);

//--- обновим значение

deals=curr_deals;

}

//--- изменения в количестве исторических ордеров в кэше торговой истории

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- количество исторических ордеров в кэше торговой истории изменилось

PrintFormat("Изменилось количество ордеров в истории. Было %d, стало %d",

history_orders,curr_history_orders);

//--- обновим значение

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- проверка на необходимость изменения границ торговой истории для запроса в кэш

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| изменения начальной даты для запроса торговой истории |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- начальный интервал, если бы мы начали работу прямо сейчас

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- убедимся, что граница начала торговой истории ушла не больше

//--- чем на 1 день от задуманной даты

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- придется подкорректировать дату начала загружаемой в кэш истории

start=curr_start;

PrintFormat("Новая граница начала загружаемой торговой истории: начало => %s",

TimeToString(start));

//--- теперь заново загрузим торговую историю для обновленного интервала

HistorySelect(start,end);

//--- подкорректируем счетчики сделок и ордеров в истории для следующего сравнения

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Пример вывода:

Границы загружаемой торговой истории: начало - 2018.07.16 18:11, конец - 2018.07.23 18:11

Счетчики ордеров, позиций и сделок успешно инициализированы

Изменилось количество ордеров. Было 0, стало 1

Изменилось количество ордеров. Было 1, стало 0

Изменилось количество позиций. Было 0, стало 1

Изменилось количество сделок. Было 0, стало 1

Изменилось количество ордеров в истории. Было 0, стало 1

*/

