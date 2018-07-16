|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTrade_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
input int days=7; // глубина торговой истории в днях
//--- зададим на глобальном уровне границы торговой истории
datetime start; // дата начала торговой истории в кэше
datetime end; // дата конца торговой истории в кэше
//--- глобальные счетчики
int orders; // количество действующих ордеров
int positions; // количество открытых позиций
int deals; // количество сделок в кэше торговой истории
int history_orders; // количество ордеров в кэше торговой истории
bool started=false; // флаг актуальности счетчиков
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
end=TimeCurrent();
start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
PrintFormat("Границы загружаемой торговой истории: начало - %s, конец - %s",
TimeToString(start),TimeToString(end));
InitCounters();
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| инициализация счетчиков позиций, ордеров и сделок |
//+------------------------------------------------------------------+
void InitCounters()
{
ResetLastError();
//--- загрузим историю
bool selected=HistorySelect(start,end);
if(!selected)
{
PrintFormat("%s. Не удалось загрузить в кэш историю с %s по %s. Код ошибки: %d",
__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());
return;
}
//--- получим текущие значения
orders=OrdersTotal();
positions=PositionsTotal();
deals=HistoryDealsTotal();
history_orders=HistoryOrdersTotal();
started=true;
Print("Счетчики ордеров, позиций и сделок успешно инициализированы");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
if(started) SimpleTradeProcessor();
else InitCounters();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| вызывается при поступлении события Trade |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
if(started) SimpleTradeProcessor();
else InitCounters();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| пример обработки изменений в торговле и истории |
//+------------------------------------------------------------------+
void SimpleTradeProcessor()
{
end=TimeCurrent();
ResetLastError();
//--- загрузим в кэш программы торговую историю из указанного интервала
bool selected=HistorySelect(start,end);
if(!selected)
{
PrintFormat("%s. Не удалось загрузить в кэш историю с %s по %s. Код ошибки: %d",
__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());
return;
}
//--- получим текущие значения
int curr_orders=OrdersTotal();
int curr_positions=PositionsTotal();
int curr_deals=HistoryDealsTotal();
int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();
//--- проверим изменения в количестве действующих ордеров
if(curr_orders!=orders)
{
//--- количество действующих ордеров изменилось
PrintFormat("Изменилось количество ордеров. Было %d, стало %d",
orders,curr_orders);
//--- обновим значение
orders=curr_orders;
}
//--- изменения в количестве открытых позиций
if(curr_positions!=positions)
{
//--- количество открытых позиций изменилось
PrintFormat("Изменилось количество позиций. Было %d, стало %d",
positions,curr_positions);
//--- обновим значение
positions=curr_positions;
}
//--- изменения в количестве сделок в кэше торговой истории
if(curr_deals!=deals)
{
//--- количество сделок в кэше торговой истории изменилось
PrintFormat("Изменилось количество сделок. Было %d, стало %d",
deals,curr_deals);
//--- обновим значение
deals=curr_deals;
}
//--- изменения в количестве исторических ордеров в кэше торговой истории
if(curr_history_orders!=history_orders)
{
//--- количество исторических ордеров в кэше торговой истории изменилось
PrintFormat("Изменилось количество ордеров в истории. Было %d, стало %d",
history_orders,curr_history_orders);
//--- обновим значение
history_orders=curr_history_orders;
}
//--- проверка на необходимость изменения границ торговой истории для запроса в кэш
CheckStartDateInTradeHistory();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| изменения начальной даты для запроса торговой истории |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckStartDateInTradeHistory()
{
//--- начальный интервал, если бы мы начали работу прямо сейчас
datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
//--- убедимся, что граница начала торговой истории ушла не больше
//--- чем на 1 день от задуманной даты
if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))
{
//--- придется подкорректировать дату начала загружаемой в кэш истории
start=curr_start;
PrintFormat("Новая граница начала загружаемой торговой истории: начало => %s",
TimeToString(start));
//--- теперь заново загрузим торговую историю для обновленного интервала
HistorySelect(start,end);
//--- подкорректируем счетчики сделок и ордеров в истории для следующего сравнения
history_orders=HistoryOrdersTotal();
deals=HistoryDealsTotal();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
/* Пример вывода:
Границы загружаемой торговой истории: начало - 2018.07.16 18:11, конец - 2018.07.23 18:11
Счетчики ордеров, позиций и сделок успешно инициализированы
Изменилось количество ордеров. Было 0, стало 1
Изменилось количество ордеров. Было 1, стало 0
Изменилось количество позиций. Было 0, стало 1
Изменилось количество сделок. Было 0, стало 1
Изменилось количество ордеров в истории. Было 0, стало 1
*/