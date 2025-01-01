- FileSelectDialog
Файловые операции
Группа функций для работы с файлами.
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
Существует два каталога (с подкаталогами), в которых могут располагаться рабочие файлы:
- папка_данных_терминала\MQL5\FILES\ (выберите для просмотра в терминале пункт меню "Файл"-"Открыть каталог данных");
- общая папка всех установленных на компьютере терминалов – обычно расположена в каталоге C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.
Программным путем можно получить наименования этих каталогов с помощью функции TerminalInfoString(), используя перечисление ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:
|
//--- Папка, в которой хранятся данные терминала
Работа с файлами из других каталогов пресекается.
Если файл открывается для записи с помощью функции FileOpen(), то все указанные в пути подпапки будут созданы в случае их отсутствия.
Файловые функции позволяют работать с так называемыми "именованными каналами". Для этого достаточно вызвать функцию FileOpen() с соответствующими параметрами.
|
Функция
|
Действие
|
Создает диалог открытия/создания файла или папки
|
Начинает перебор файлов в соответствующей директории в соответствии с указанным фильтром
|
Продолжает поиск, начатый функцией FileFindFirst()
|
Закрывает хэндл поиска
|
Открывает файл с указанным именем и указанными флагам
|
Удаляет указанный файл
|
Сброс на диск всех данных, оставшихся в файловом буфере ввода-вывода
|
Получает целочисленное свойство файла
|
Определяет конец файла в процессе чтения
|
Определяет конец строки в текстовом файле в процессе чтения
|
Закрывает ранее открытый файл
|
Проверяет существование файла
|
Копирует исходный файл из локальной или общей папки в другой файл
|
Перемещает или переименовывает файл
|
Читает массивы любых типов, кроме строковых (может быть массив структур, не содержащих строки и динамические массивы), из бинарного файла с текущего положения файлового указателя
|
Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа bool
|
Читает из файла типа CSV строку одного из форматов: "YYYY.MM.DD HH:MM:SS", "YYYY.MM.DD" или "HH:MM:SS" - и преобразует ее в значение типа datetime
|
Читает число двойной точности с плавающей точкой (double) из бинарного файла с текущего положения файлового указателя
|
Читает из текущего положения файлового указателя значение типа float
|
Читает из бинарного файла значение типа int, short или char в зависимости от указанной длины в байтах
|
Читает из текущего положения файлового указателя значение типа long
|
Читает из файла типа CSV строку от текущего положения до разделителя (либо до конца текстовой строки) и преобразует прочитанную строку в значение типа double
|
Читает из файла строку с текущего положения файлового указателя
|
Cчитывает из бинарного файла содержимое в структуру, переданную в качестве параметра
|
Перемещает положение файлового указателя на указанное количество байт относительно указанного положения
|
Возвращает размер соответствующего открытого файла
|
Возвращает текущее положение файлового указателя соответствующего открытого файла
|
Записывает данные в файл типа CSV или TXT
|
Записывает в файл типа BIN массивы любых типов, кроме строковых
|
Записывает в бинарный файл значение параметра типа double с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в бинарный файл значение параметра типа float с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в бинарный файл значение параметра типа int с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в бинарный файл значение параметра типа long с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в файл типа BIN или TXT значение параметра типа string с текущего положения файлового указателя
|
Записывает в бинарный файл содержимое структуры, переданной в качестве параметра, с текущего положения файлового указателя
|
Считывает всё содержимое указанного бинарного файла в переданный массив числовых типов или простых структур
|
Записывает в бинарный файл все элементы массива, переданного в качестве параметра
|
Создает директорию в папке Files (в зависимости от значения common_flag)
|
Удаляет указанную директорию. Если папка не пуста, то она не может быть удалена
|
Удаляет все файлы в указанной папке