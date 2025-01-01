Файловые операции

Группа функций для работы с файлами.

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Существует два каталога (с подкаталогами), в которых могут располагаться рабочие файлы:

папка_данных_терминала\MQL5\FILES\ (выберите для просмотра в терминале пункт меню "Файл"-"Открыть каталог данных");

общая папка всех установленных на компьютере терминалов – обычно расположена в каталоге C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files.

Программным путем можно получить наименования этих каталогов с помощью функции TerminalInfoString(), используя перечисление ENUM_TERMINAL_INFO_STRING:

//--- Папка, в которой хранятся данные терминала

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

//--- Общая папка всех клиентских терминалов

string common_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH);

Работа с файлами из других каталогов пресекается.

Если файл открывается для записи с помощью функции FileOpen(), то все указанные в пути подпапки будут созданы в случае их отсутствия.

Файловые функции позволяют работать с так называемыми "именованными каналами". Для этого достаточно вызвать функцию FileOpen() с соответствующими параметрами.