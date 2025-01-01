TimeLocal

Возвращает локальное время компьютера, на котором запущен клиентский терминал. Существует 2 варианта функции.

Вызов без параметров

datetime TimeLocal();

Вызов с параметром типа MqlDateTime

datetime TimeLocal(

MqlDateTime& dt_struct

);

Параметры

dt_struct

[out] Переменная типа структуры MqlDateTime.

Возвращаемое значение

Значение типа datetime

Примечание

Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.

Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.

При работе в тестере стратегий локальное время TimeLocal() всегда равно моделируемому серверному времени TimeCurrent().

Пример: