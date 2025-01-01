TimeLocal
Возвращает локальное время компьютера, на котором запущен клиентский терминал. Существует 2 варианта функции.
Вызов без параметров
datetime TimeLocal();
Вызов с параметром типа MqlDateTime
datetime TimeLocal(
Параметры
dt_struct
[out] Переменная типа структуры MqlDateTime.
Возвращаемое значение
Значение типа datetime
Примечание
Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.
Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.
При работе в тестере стратегий локальное время TimeLocal() всегда равно моделируемому серверному времени TimeCurrent().
Пример:
void OnStart()