ChartSetString

Задает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа string. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.

bool ChartSetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string str_value

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prop_id

[in] Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_STRING (кроме read-only свойств).

str_value

[in] Строка для установки свойства. Длина строки не может превышать 2045 символов (лишние символы будут обрезаны).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция является асинхронной – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление. Изменение свойства произойдет только после обработки команды в очереди графика. Для немедленного выполнения команд в очереди графика нужно вызвать функцию ChartRedraw.

Если требуется немедленно изменить сразу несколько свойств графика, то необходимо соответствующие функции (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) выполнить в одном блоке кода и затем вызвать один раз ChartRedraw.

Для проверки результата выполнения можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство графика (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). При этом необходимо иметь в виду, что данные функции являются синхронными и дожидаются результата выполнения.

Пример:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

string comment=StringFormat("Выводим цены:

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",

Ask,Bid,Spread);

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comment);

}

Смотри также

Comment, ChartGetString