ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartSetString 

ChartSetString

Задает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа string. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.

bool  ChartSetString(
   long                         chart_id,     // идентификатор графика
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING   prop_id,      // идентификатор свойства
   string                       str_value     // значение
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prop_id

[in]  Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_STRING (кроме read-only свойств).

str_value

[in]  Строка для установки свойства. Длина строки не может превышать 2045 символов (лишние символы будут обрезаны).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция является асинхронной – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление. Изменение свойства произойдет только после обработки команды в очереди графика. Для немедленного выполнения команд в очереди графика нужно вызвать функцию ChartRedraw.

Если требуется немедленно изменить сразу несколько свойств графика, то необходимо соответствующие функции (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) выполнить в одном блоке кода и затем вызвать один раз ChartRedraw.

Для проверки результата выполнения можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство графика (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). При этом необходимо иметь в виду, что данные функции являются синхронными и дожидаются результата выполнения.

Пример:

void OnTick()
  {
//---
   double Ask,Bid;
   int Spread;
   Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
   string comment=StringFormat("Выводим цены:\nAsk = %G\nBid = %G\nSpread = %d",
                               Ask,Bid,Spread);
   ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comment);
  }

Смотри также

Comment, ChartGetString