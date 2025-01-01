- ChartApplyTemplate
ChartSetString
Задает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа string. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
bool ChartSetString(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
prop_id
[in] Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_STRING (кроме read-only свойств).
str_value
[in] Строка для установки свойства. Длина строки не может превышать 2045 символов (лишние символы будут обрезаны).
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция является асинхронной – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление. Изменение свойства произойдет только после обработки команды в очереди графика. Для немедленного выполнения команд в очереди графика нужно вызвать функцию ChartRedraw.
Если требуется немедленно изменить сразу несколько свойств графика, то необходимо соответствующие функции (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) выполнить в одном блоке кода и затем вызвать один раз ChartRedraw.
Для проверки результата выполнения можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство графика (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). При этом необходимо иметь в виду, что данные функции являются синхронными и дожидаются результата выполнения.
Пример:
void OnTick()
