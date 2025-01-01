FrameNext
Читает текущий фрейм и перемещает указатель на следующий. Существует 2 варианта функции.
1. Вызов с получением одного числового значения
|
bool FrameNext(
2. Вызов с получением всех данных фрейма
|
bool FrameNext(
Параметры
pass
[out] Номер прохода при оптимизации в тестере стратегий.
name
[out] Имя идентификатора.
id
[out] Значение идентификатора.
value
[out] Одиночное числовое значение.
data
[out] Массив любого типа.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
При использовании второго варианта вызова необходимо правильно обрабатывать полученные данные в массиве data[].