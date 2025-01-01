ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Работа с результатами оптимизации FrameNext 

Читает текущий фрейм и перемещает указатель на следующий. Существует 2 варианта функции.

1. Вызов с получением одного числового значения

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // номер прохода в оптимизации, на котором добавлен фрейм
   string&  name,      // публичное имя/метка
   long&    id,        // публичный id
   double&  value      // значение
   );

2. Вызов с получением всех данных фрейма

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // номер прохода в оптимизации, на котором добавлен фрейм
   string&  name,      // публичное имя/метка
   long&    id,        // публичный id
   double&  value,     // значение
   void&    data[]     // массив любого типа
   );

Параметры

pass

[out]  Номер прохода при оптимизации в тестере стратегий.

name

[out]  Имя идентификатора.

id

[out]  Значение идентификатора.

value

[out]  Одиночное числовое значение.

data

[out]  Массив любого типа.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

При использовании второго варианта вызова необходимо правильно обрабатывать полученные данные в массиве data[].