FrameNext

Читает текущий фрейм и перемещает указатель на следующий. Существует 2 варианта функции.

1. Вызов с получением одного числового значения

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value

);

2. Вызов с получением всех данных фрейма

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value,

void& data[]

);

Параметры

pass

[out] Номер прохода при оптимизации в тестере стратегий.

name

[out] Имя идентификатора.

id

[out] Значение идентификатора.

value

[out] Одиночное числовое значение.

data

[out] Массив любого типа.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

При использовании второго варианта вызова необходимо правильно обрабатывать полученные данные в массиве data[].