Стандартные константы, перечисления и структуры

Для облегчения написания программ, а также для удобства восприятия исходных текстов программ, в языке MQL5 предусмотрены предопределенные стандартные константы и перечисления. Кроме того, для хранения информации используются служебные структуры.

Стандартные константы являются аналогом макроподстановок и имеют тип int.

Константы сгруппированы по своему назначению: