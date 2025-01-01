Справочник MQL5Константы, перечисления и структуры
- Константы графиков
- Константы объектов
- Константы индикаторов
- Состояние окружения
- Торговые константы
- Именованные константы
- Структуры данных
- Коды ошибок и предупреждений
- Константы ввода/вывода
Стандартные константы, перечисления и структуры
Для облегчения написания программ, а также для удобства восприятия исходных текстов программ, в языке MQL5 предусмотрены предопределенные стандартные константы и перечисления. Кроме того, для хранения информации используются служебные структуры.
Стандартные константы являются аналогом макроподстановок и имеют тип int.
Константы сгруппированы по своему назначению:
- Константы графиков используются при работе с ценовыми графиками: открытие, навигация, установка параметров;
- Константы объектов предназначены для обработки графических объектов, которые можно создавать и отображать на графиках;
- Константы индикаторов служат для работы со стандартными и пользовательскими индикаторами;
- Состояние окружения – описывают свойства mql5-программы, предоставляют информацию о клиентском терминале, торговом инструменте и текущем торговом счете;
- Торговые константы позволяют уточнять разнообразную информацию в процессе торговли;
- Именованные константы – константы языка MQL5;
- Структуры данных описывают используемые форматы хранения данных;
- Коды ошибок и предупреждений описывают сообщения компилятора и сообщения торгового сервера на торговые запросы;
- Константы ввода/вывода предназначены для работы с файловыми функциями и вывода сообщений на экран компьютера функцией MessageBox().